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05 сентября 2024, 18:18 |
276
0

Рейтинг претендентов на Золотой мяч: Довбик не в числе фаворитов

Goal.com не ставит Артема даже в топ-15

05 сентября 2024, 18:18 |
276
0
Рейтинг претендентов на Золотой мяч: Довбик не в числе фаворитов
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Портал Goal.com составил рейтинг фаворитов на получение Золотого мяча. Список возглавляет форвард «Реала» Винисиус Жуниор, а топ-3 замыкают хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, а также полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

Форвард «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик не попал в топ-15 главных претендентов.

Довбик в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе «Жироны». Игрок забил 24 гола и помог команде впервые выйти в Лигу чемпионов.

Артем стал первым украинцем с 2006 года, который получил номинацию на Золотой мяч.

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Артем Довбик Золотой мяч Рома Рим сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Goal.com
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