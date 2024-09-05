Рейтинг претендентов на Золотой мяч: Довбик не в числе фаворитов
Goal.com не ставит Артема даже в топ-15
Портал Goal.com составил рейтинг фаворитов на получение Золотого мяча. Список возглавляет форвард «Реала» Винисиус Жуниор, а топ-3 замыкают хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, а также полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.
Форвард «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик не попал в топ-15 главных претендентов.
Довбик в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе «Жироны». Игрок забил 24 гола и помог команде впервые выйти в Лигу чемпионов.
Артем стал первым украинцем с 2006 года, который получил номинацию на Золотой мяч.
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