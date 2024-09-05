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  4. Нони МАДУЭКЕ: «Мареска – это тренер-мечта для вингера»
Англия
05 сентября 2024, 16:03 |
216
4

Нони МАДУЭКЕ: «Мареска – это тренер-мечта для вингера»

Вингер «Челси» – о главном тренере команды

05 сентября 2024, 16:03 |
216
4
Нони МАДУЭКЕ: «Мареска – это тренер-мечта для вингера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Нони Мадуэке

Вингер лондонского «Челси» Нони Мадуэке поделился своим мнением относительно главного тренера команды Энцо Марески:

«Это тренер-мечта для вингера. Он хочет, чтобы ты находился как можно выше на поле и максимально широко, угрожал защитникам, убегал от них и выходил 1 на 1. Для меня это мой хлеб. Это действительно хорошо.

Мне кажется, что Энцо в плане тактики - один из лучших, это точно. Он очень хорош в тактическом плане. И, да, он упрощает игру для вас. А для игрока это именно то, чего ты хочешь от тренера».

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Нони Мадуэке Челси Энцо Мареска
Олег Дидух Источник: talkSPORT
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Комментарии 4
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Перець
В турнірну таблицю хоч інколи зазирайте
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Harun Bakircioğlu
Это не секрет был, учитывая его работу в Лестере. И для Мудрика изначально был очень подходящий тренер. Но после его "успехов" в предсезонке, Челси пришлось снова закупаться и теперь как минимум трое могут играть вместо Мудрика.
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0
justhateme
цікаво чи так само думає Мудрик
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