Англия05 сентября 2024, 16:03 |
216
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Нони МАДУЭКЕ: «Мареска – это тренер-мечта для вингера»
Вингер «Челси» – о главном тренере команды
05 сентября 2024, 16:03 |
216
4
Вингер лондонского «Челси» Нони Мадуэке поделился своим мнением относительно главного тренера команды Энцо Марески:
«Это тренер-мечта для вингера. Он хочет, чтобы ты находился как можно выше на поле и максимально широко, угрожал защитникам, убегал от них и выходил 1 на 1. Для меня это мой хлеб. Это действительно хорошо.
Мне кажется, что Энцо в плане тактики - один из лучших, это точно. Он очень хорош в тактическом плане. И, да, он упрощает игру для вас. А для игрока это именно то, чего ты хочешь от тренера».
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Комментарии 4
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В турнірну таблицю хоч інколи зазирайте
Это не секрет был, учитывая его работу в Лестере. И для Мудрика изначально был очень подходящий тренер. Но после его "успехов" в предсезонке, Челси пришлось снова закупаться и теперь как минимум трое могут играть вместо Мудрика.
цікаво чи так само думає Мудрик
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