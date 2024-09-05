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  4. Россия планирует обсудить с ФИФА допуск сборной на ЧМ-2026
Чемпионат мира
05 сентября 2024, 16:28 | Обновлено 05 сентября 2024, 16:51
925
8

Россия планирует обсудить с ФИФА допуск сборной на ЧМ-2026

Жеребьевка отбора пройдет в декабре

05 сентября 2024, 16:28 | Обновлено 05 сентября 2024, 16:51
925
8
Россия планирует обсудить с ФИФА допуск сборной на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент российского футбольного союза Максим Митрофанов в интервью российским СМИ рассказал о том, что в сентябре планирует переговоры с ФИФА.

Сообщается, что рфс хочет узнать позицию ФИФА по поводу участия сборной россии в отборе к ЧМ-2026. Жеребьевка европейский части отбора состоится уже в декабре.

Ранее из-за войны против Украины сборные россии и клубы отстранили от всех международных турниров. В ФИФА в последнее время никак не комментировали ситуацию с российскими командами.

Ранее у рфс была идея перейти в Азиатскую конфедерацию футбола и участвовать в отборе там, но пока от этого варианта было решено отказаться.

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российско-украинская война ФИФА сборная россии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 8
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Лига
Вы что совсем уже ох_ели, северная корея Иран и Эритрея вот ваш чемпионат мира п_доры 
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+3
Saar
грайте з китайцями, угорцями і больбашами, підріла-терористи
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+2
Андрій Заліщук
наївні дебіли кацапські)))
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+2
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Перець
Об сосну не йобнулись часом 
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+1
fifa2020
Можем їх кинути жребій між кндр, приднестровям, абхазією... І не на відбір, а зразу в фінальну частину 
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+1
ViAn
Ніхто їх не допустить. І справа не тільки через війну. У професійному футболі орків зараз грають вже клуби з Українського Криму. Це таке порушення Статуту ФІФА і УЄФА, що їм не світять ніякі матчі під егідою і азійського футболу також. 
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+1
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