Россия планирует обсудить с ФИФА допуск сборной на ЧМ-2026
Жеребьевка отбора пройдет в декабре
Президент российского футбольного союза Максим Митрофанов в интервью российским СМИ рассказал о том, что в сентябре планирует переговоры с ФИФА.
Сообщается, что рфс хочет узнать позицию ФИФА по поводу участия сборной россии в отборе к ЧМ-2026. Жеребьевка европейский части отбора состоится уже в декабре.
Ранее из-за войны против Украины сборные россии и клубы отстранили от всех международных турниров. В ФИФА в последнее время никак не комментировали ситуацию с российскими командами.
Ранее у рфс была идея перейти в Азиатскую конфедерацию футбола и участвовать в отборе там, но пока от этого варианта было решено отказаться.
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