Россия планирует обсудить с ФИФА допуск сборной на ЧМ-2026

Президент российского футбольного союза Максим Митрофанов в интервью российским СМИ рассказал о том, что в сентябре планирует переговоры с ФИФА.

Сообщается, что рфс хочет узнать позицию ФИФА по поводу участия сборной россии в отборе к ЧМ-2026. Жеребьевка европейский части отбора состоится уже в декабре.

Ранее из-за войны против Украины сборные россии и клубы отстранили от всех международных турниров. В ФИФА в последнее время никак не комментировали ситуацию с российскими командами.

Ранее у рфс была идея перейти в Азиатскую конфедерацию футбола и участвовать в отборе там, но пока от этого варианта было решено отказаться.