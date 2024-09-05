«Он топ-1». Экс-игрок сборной Украины оценил номинацию Довбика на ЗМ
Олег Шелаев также считает, что переход в «Рому» пока нельзя называть ошибкой
Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев в эксклюзивном интервью для Sport.ua ответил на несколько вопросов об украинском нападающем римской «Ромы» Артеме Довбике.
– Что думаете о номинации Довбика на Золотой мяч? Первый украинец со времен Шевченко.
– Большое достижение, Артем этого достиг и это многого стоит. Поэтому он у меня топ-1.
– Его переход в «Рому» не считаете ошибкой?
– Не делайте выводов, пока рано. Сейчас говорят, что Артем ошибся, а уже через месяц могут петь ему дифирамбы.
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