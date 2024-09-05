Украина. Премьер лига05 сентября 2024, 19:10 | Обновлено 05 сентября 2024, 19:22
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Без Судакова. Экс-игрок сборной Украины назвал трех лучших украинцев в УПЛ
Шелаев не назвал лидера Шахтера
05 сентября 2024, 19:10 | Обновлено 05 сентября 2024, 19:22
1036
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Бывший игрок сборной Украины, Шахтера, Днепра, Металлиста и других команд Олег Шелаев выделил трех лучших украинцев в УПЛ. Интересно, что специалист не назвал лидера Шахтера Георгия Судакова.
– Топ-3 лучших украинских футболистов прямо сейчас? В УПЛ.
– Александр Назаренко, Николай Шапаренко и Кирилл Ковалец.
– Назаренко? Интересный выбор. Он сильнее Судакова?
– Если говорить по состоянию на сейчас, то сильнее. Назаренко для меня динамичный, креативный, острый футболист, создающий много моментов, играющий и выделяющийся среди других.
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