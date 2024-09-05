Без Судакова. Экс-игрок сборной Украины назвал трех лучших украинцев в УПЛ

Бывший игрок сборной Украины, Шахтера, Днепра, Металлиста и других команд Олег Шелаев выделил трех лучших украинцев в УПЛ. Интересно, что специалист не назвал лидера Шахтера Георгия Судакова.

– Топ-3 лучших украинских футболистов прямо сейчас? В УПЛ.

– Александр Назаренко, Николай Шапаренко и Кирилл Ковалец.

– Назаренко? Интересный выбор. Он сильнее Судакова?

– Если говорить по состоянию на сейчас, то сильнее. Назаренко для меня динамичный, креативный, острый футболист, создающий много моментов, играющий и выделяющийся среди других.