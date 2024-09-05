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  4. Без Судакова. Экс-игрок сборной Украины назвал трех лучших украинцев в УПЛ
Украина. Премьер лига
05 сентября 2024, 19:10 | Обновлено 05 сентября 2024, 19:22
1036
2

Без Судакова. Экс-игрок сборной Украины назвал трех лучших украинцев в УПЛ

Шелаев не назвал лидера Шахтера

05 сентября 2024, 19:10 | Обновлено 05 сентября 2024, 19:22
1036
2
Без Судакова. Экс-игрок сборной Украины назвал трех лучших украинцев в УПЛ
ФК Полесье. Александр Назаренко

Бывший игрок сборной Украины, Шахтера, Днепра, Металлиста и других команд Олег Шелаев выделил трех лучших украинцев в УПЛ. Интересно, что специалист не назвал лидера Шахтера Георгия Судакова.

– Топ-3 лучших украинских футболистов прямо сейчас? В УПЛ.
– Александр Назаренко, Николай Шапаренко и Кирилл Ковалец.

– Назаренко? Интересный выбор. Он сильнее Судакова?
– Если говорить по состоянию на сейчас, то сильнее. Назаренко для меня динамичный, креативный, острый футболист, создающий много моментов, играющий и выделяющийся среди других.

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Олег Шелаев Георгий Судаков Александр Назаренко Кирилл Ковалец Николай Шапаренко инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Sergio
чекаю на новину: "мудаков не потрапив у список претендентів на золотий м'яч"
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+2
AndiM
Чим нікчема сундуков заслужив щоб його називали лідером навіть колгоспного  шахрая? 
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0
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