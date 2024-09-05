«Это невозможно». Лидер Шахтера оценил ситуацию с матчем против Кривбасса
Судаков отметил действия страны-террориста
Хавбек »Шахтера» Георгий Судаков оценил ситуацию с матчем УПЛ против «Кривбасса», который не удалось доиграть из-за длительной воздушной тревоги.
«Сложно это передать... Когда ты играешь в футбол, а тут воздушная тревога, летят ракеты и прерываешь матч. Ты 2,5 часа сидишь в укрытии, а потом решают вообще не играть».
«Это невозможно. Страна-террорист постоянно атакует. Мы знаем про прилеты в Полтаве, Сумах, Харькове и других городах», – сказал Судаков.
Пока нет информации, когда состоится доигровка этого матча.
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