«Это невозможно». Лидер Шахтера оценил ситуацию с матчем против Кривбасса

Хавбек »Шахтера» Георгий Судаков оценил ситуацию с матчем УПЛ против «Кривбасса», который не удалось доиграть из-за длительной воздушной тревоги.

«Сложно это передать... Когда ты играешь в футбол, а тут воздушная тревога, летят ракеты и прерываешь матч. Ты 2,5 часа сидишь в укрытии, а потом решают вообще не играть».

«Это невозможно. Страна-террорист постоянно атакует. Мы знаем про прилеты в Полтаве, Сумах, Харькове и других городах», – сказал Судаков.

Пока нет информации, когда состоится доигровка этого матча.