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  4. «Это невозможно». Лидер Шахтера оценил ситуацию с матчем против Кривбасса
Украина. Премьер лига
05 сентября 2024, 15:12 |
465
0

«Это невозможно». Лидер Шахтера оценил ситуацию с матчем против Кривбасса

Судаков отметил действия страны-террориста

05 сентября 2024, 15:12 |
465
0
«Это невозможно». Лидер Шахтера оценил ситуацию с матчем против Кривбасса
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Хавбек »Шахтера» Георгий Судаков оценил ситуацию с матчем УПЛ против «Кривбасса», который не удалось доиграть из-за длительной воздушной тревоги.

«Сложно это передать... Когда ты играешь в футбол, а тут воздушная тревога, летят ракеты и прерываешь матч. Ты 2,5 часа сидишь в укрытии, а потом решают вообще не играть».

«Это невозможно. Страна-террорист постоянно атакует. Мы знаем про прилеты в Полтаве, Сумах, Харькове и других городах», – сказал Судаков.

Пока нет информации, когда состоится доигровка этого матча.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига доигрывание матча российско-украинская война Кривбасс - Шахтер Георгий Судаков
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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