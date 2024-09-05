Тренер Вереса: «У нас были проблемы на завершающей стадии»

Исполняющий обязанности главного тренера «Вереса» Олег Шандрук оценил стартовый отрезок сезона в исполнении своей команды:

– Олег Николаевич, как оцениваете игру команды в стартовых пяти турах чемпионата? При большей удаче – могли бы получить больше очков?

– На тройку по пятибалльной шкале. Могли бы мы получить больше очков при большей удаче? Я сторонник того, что вместо того, чтобы рассчитывать на удачу – нужно систематически работать над собственными ошибками, чтобы их не повторять. У нас были проблемы на завершающей стадии. Мы создавали достаточно моментов, чтобы рассчитывать на большее количество очков в стартовых матчах чемпионата.

– Как оцениваете игру новичков и молодежи?

– Удовлетворительно. Убежден, что наши новички с каждым туром добавляют в качестве игры. И наша молодежь получала игровое время. Больше всего, конечно, это касается Михаила Протасевича. Он уже заявил о себе. К сожалению, из-за болезни Михаил пропустил игру с «Левым Берегом».

– Как команда заполнит паузу в чемпионате до игры с «Полесьем»?

– После нескольких выходных мы снова собираемся вместе в четверг. В воскресенье во Львове сыграем контрольный матч с «Карпатами». Затем сразу начнем подготовку к игре чемпионата с «Полесьем». Будем работать в режиме одной и двух тренировок ежедневно.

– Как в целом оцениваете уровень конкурентности нового чемпионата?

– Чемпионат – очень интересный. Много неожиданных результатов, много забитых мячей. Считаю, что этот чемпионат - уже очень зрелищный. Это должно нравиться болельщикам.

– Чего ожидаете от сборной Украины в матчах Лиги наций с Албанией и Чехией?

– Конечно, от сборной Украины в стартовых матчах Лиги наций ожидаем яркой игры, побед и положительных результатов.