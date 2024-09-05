Тренер Вереса: «У нас были проблемы на завершающей стадии»
Олег Шандрук – о стартовом отрезке сезона
Исполняющий обязанности главного тренера «Вереса» Олег Шандрук оценил стартовый отрезок сезона в исполнении своей команды:
– Олег Николаевич, как оцениваете игру команды в стартовых пяти турах чемпионата? При большей удаче – могли бы получить больше очков?
– На тройку по пятибалльной шкале. Могли бы мы получить больше очков при большей удаче? Я сторонник того, что вместо того, чтобы рассчитывать на удачу – нужно систематически работать над собственными ошибками, чтобы их не повторять. У нас были проблемы на завершающей стадии. Мы создавали достаточно моментов, чтобы рассчитывать на большее количество очков в стартовых матчах чемпионата.
– Как оцениваете игру новичков и молодежи?
– Удовлетворительно. Убежден, что наши новички с каждым туром добавляют в качестве игры. И наша молодежь получала игровое время. Больше всего, конечно, это касается Михаила Протасевича. Он уже заявил о себе. К сожалению, из-за болезни Михаил пропустил игру с «Левым Берегом».
– Как команда заполнит паузу в чемпионате до игры с «Полесьем»?
– После нескольких выходных мы снова собираемся вместе в четверг. В воскресенье во Львове сыграем контрольный матч с «Карпатами». Затем сразу начнем подготовку к игре чемпионата с «Полесьем». Будем работать в режиме одной и двух тренировок ежедневно.
– Как в целом оцениваете уровень конкурентности нового чемпионата?
– Чемпионат – очень интересный. Много неожиданных результатов, много забитых мячей. Считаю, что этот чемпионат - уже очень зрелищный. Это должно нравиться болельщикам.
– Чего ожидаете от сборной Украины в матчах Лиги наций с Албанией и Чехией?
– Конечно, от сборной Украины в стартовых матчах Лиги наций ожидаем яркой игры, побед и положительных результатов.
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