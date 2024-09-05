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Англия
05 сентября 2024, 15:09 | Обновлено 05 сентября 2024, 15:10
114
1

Экс-форвард МЮ: «Нам нужно позволить Эрику продолжать свою работу»

Энди Коул высказался о текущем положении тренера «Манчестера Юнайтед»

05 сентября 2024, 15:09 | Обновлено 05 сентября 2024, 15:10
114
1
Экс-форвард МЮ: «Нам нужно позволить Эрику продолжать свою работу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Энди Коул, бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», высказался о текущем положении Эрика тен Хага на посту главного тренера команды:

«Я не поддерживаю эту шумиху вокруг тен Хага. У каждого свое мнение, и люди вольны говорить что угодно. Но факт остается фактом: Эрик возглавляет команду, и он заслужил это право. Два трофея за два сезона – это не провал.

Да, они проиграли дома «Ливерпулю» в важном матче. Это было болезненно, но не катастрофично. Мы провели всего три игры в этом сезоне. «Манчестер Юнайтед» не был ужасен во всех этих встречах. Они обыграли «Фулхэм», а против «Брайтона» им просто не повезло».

Лично мне кажется, что ситуация не так плоха, как ее описывают. Нам нужно позволить Эрику продолжать свою работу. Три матча – это слишком мало, чтобы делать какие-либо выводы».

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Энди Коул чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед
Алексей Тиньков Источник: Facebook
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