Экс-форвард МЮ: «Нам нужно позволить Эрику продолжать свою работу»

Энди Коул, бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», высказался о текущем положении Эрика тен Хага на посту главного тренера команды:

«Я не поддерживаю эту шумиху вокруг тен Хага. У каждого свое мнение, и люди вольны говорить что угодно. Но факт остается фактом: Эрик возглавляет команду, и он заслужил это право. Два трофея за два сезона – это не провал.

Да, они проиграли дома «Ливерпулю» в важном матче. Это было болезненно, но не катастрофично. Мы провели всего три игры в этом сезоне. «Манчестер Юнайтед» не был ужасен во всех этих встречах. Они обыграли «Фулхэм», а против «Брайтона» им просто не повезло».

Лично мне кажется, что ситуация не так плоха, как ее описывают. Нам нужно позволить Эрику продолжать свою работу. Три матча – это слишком мало, чтобы делать какие-либо выводы».