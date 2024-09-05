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Лига чемпионов
05 сентября 2024, 12:48 | Обновлено 05 сентября 2024, 13:12
687
4

Действующий победитель ЛЧ высказался о новом формате

Дани Карвахалю не нравится чрезмерная загруженность календаря

05 сентября 2024, 12:48 | Обновлено 05 сентября 2024, 13:12
687
4
Действующий победитель ЛЧ высказался о новом формате
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Действующий обладатель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» Дани Карвахаль поделился мнением о новом формате главного европейского клубного трофея:

Как вам новый формат Лиги чемпионов?

– Это новый формат, и посмотрим, как он будет развиваться. С моей точки зрения, на многое влияет стартовая жеребьевка, и проблема в том, что будет еще больше матчей. Календарь и так насыщенный, а теперь игр станет еще больше. Мы почти не успеваем тренироваться, потому что почти все время играем, а новая Лига чемпионов еще даже не началась.

Стоит напомнить, что текущий розыгрыш престижнейшего европейского турнира будет проходить по новому формату.

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Дани Карвахаль Лига чемпионов Реал Мадрид
Алексей Тиньков Источник: AS
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Комментарии 4
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SHN
Как зп получать так давайте больше,а как играть так нытье. Это ЛЧ. Готовьте 2 состава на сезон. Тем более не Реалу и МС ныть по этому поводу.
2 лишних матча и уже устали. Как в Америку или в азииатские турне ездить за баблом летом так не устали.
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0
Андрій Милявський
а яке навантаження, якщо інтервали часом між матчами ЛЧ 3 тижні?
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0
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potemkin78
эт он ещё не играл на северо-востоке европы в средине декабря - января. он акуеет о температуры и осадков
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0
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