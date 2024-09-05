Действующий победитель ЛЧ высказался о новом формате

Действующий обладатель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» Дани Карвахаль поделился мнением о новом формате главного европейского клубного трофея:

– Как вам новый формат Лиги чемпионов?

– Это новый формат, и посмотрим, как он будет развиваться. С моей точки зрения, на многое влияет стартовая жеребьевка, и проблема в том, что будет еще больше матчей. Календарь и так насыщенный, а теперь игр станет еще больше. Мы почти не успеваем тренироваться, потому что почти все время играем, а новая Лига чемпионов еще даже не началась.

Стоит напомнить, что текущий розыгрыш престижнейшего европейского турнира будет проходить по новому формату.