Действующий победитель ЛЧ высказался о новом формате
Дани Карвахалю не нравится чрезмерная загруженность календаря
Действующий обладатель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» Дани Карвахаль поделился мнением о новом формате главного европейского клубного трофея:
– Как вам новый формат Лиги чемпионов?
– Это новый формат, и посмотрим, как он будет развиваться. С моей точки зрения, на многое влияет стартовая жеребьевка, и проблема в том, что будет еще больше матчей. Календарь и так насыщенный, а теперь игр станет еще больше. Мы почти не успеваем тренироваться, потому что почти все время играем, а новая Лига чемпионов еще даже не началась.
Стоит напомнить, что текущий розыгрыш престижнейшего европейского турнира будет проходить по новому формату.
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