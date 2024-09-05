ОФИЦИАЛЬНО. Колос арендовал нападающего сборной Венесуэлы U-23

«Колос» арендовал у испанского клуба «Альбасете» 22-летнего венесуэльского форварда Джованни Боливара.

Футболист будет играть в «Колосе» до конца сезона на правах аренды с правом выкупа.

Отметим, что Боливар был основным (вместе с Кевином Келси) нападающим сборной Венесуэлы U-23 во время отборочного турнира на Олимпиаду-2024.

«Преимущества нашего новичка – мобильность, скорость и агрессивность на чужой половине поля», – сообщает пресс-служба «Колоса».