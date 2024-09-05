Украина. Премьер лига05 сентября 2024, 12:25 | Обновлено 05 сентября 2024, 12:28
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ОФИЦИАЛЬНО. Колос арендовал нападающего сборной Венесуэлы U-23
Джованни Боливар будет играть в украинском клубе до конца сезона
05 сентября 2024, 12:25 | Обновлено 05 сентября 2024, 12:28
638
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«Колос» арендовал у испанского клуба «Альбасете» 22-летнего венесуэльского форварда Джованни Боливара.
Футболист будет играть в «Колосе» до конца сезона на правах аренды с правом выкупа.
Отметим, что Боливар был основным (вместе с Кевином Келси) нападающим сборной Венесуэлы U-23 во время отборочного турнира на Олимпиаду-2024.
«Преимущества нашего новичка – мобильность, скорость и агрессивность на чужой половине поля», – сообщает пресс-служба «Колоса».
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