Лига наций05 сентября 2024, 11:57 | Обновлено 05 сентября 2024, 12:07
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ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к матчам Лиги наций
Команда Сергея Реброва проведет поединки против Албании и Чехии
05 сентября 2024, 11:57 | Обновлено 05 сентября 2024, 12:07
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Сборная Украины в Праге, столице Чехии под руководством Сергея Реброва ведет подготовку к матчам Лиги наций 2024/25.
В сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Праге.
7 сентября в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.
ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к матчам Лиги наций
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