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Лига наций
05 сентября 2024, 11:57 | Обновлено 05 сентября 2024, 12:07
135
0

ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к матчам Лиги наций

Команда Сергея Реброва проведет поединки против Албании и Чехии

05 сентября 2024, 11:57 | Обновлено 05 сентября 2024, 12:07
135
0
ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к матчам Лиги наций
УАФ

Сборная Украины в Праге, столице Чехии под руководством Сергея Реброва ведет подготовку к матчам Лиги наций 2024/25.

В сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Праге.

7 сентября в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.

ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к матчам Лиги наций

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фото Сергей Ребров сборная Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Лига наций Украина - Албания Чехия - Украина тренировка
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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