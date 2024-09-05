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  4. Шахтер среди них. Названо клубы, которые интересовались звездой Динамо
Украина. Премьер лига
05 сентября 2024, 12:08 |
838
3

Шахтер среди них. Названо клубы, которые интересовались звездой Динамо

Эдуардо Герреро был на радарах 5 клубов

05 сентября 2024, 12:08 |
838
3
Шахтер среди них. Названо клубы, которые интересовались звездой Динамо
ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

Панамским нападающим Эдуардо Герреро перед переходом в киевское «Динамо» интересовались 5 клубов, сообщает журналист Мануэль Дельгадо со ссылкой на Эдгарда Карлеса – агента Герреро.

По словам Карлеса, интерес к 24-летнему футболисту проявляли донецкий «Шахтер», белградские «Црвена Звезда» и «Партизан», венгерский «Ференцварош», а также турецкий «Гезтепе», однако финансовые запросы луганской «Зари» сумело удовлетворить только «Динамо».

В этой кампании Эдуардо Герреро успел провести 5 матчей за «Зарю» в Украинской Премьер-лиге, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Панамы в 1.8 миллиона евро.

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Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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potemkin78
сколько бы небыло первоклассных нападающих в ДК а играл Беседин
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0
AleksDnipro
Шахтар провалив літню компанію, адже не купити Піхальонка, Рубчинського та Герейро за невелику суму — треба вмудритися.
Ну що ж, буде для них уроком, аукнеться цього сезону.
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-1
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