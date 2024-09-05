Шахтер среди них. Названо клубы, которые интересовались звездой Динамо

Панамским нападающим Эдуардо Герреро перед переходом в киевское «Динамо» интересовались 5 клубов, сообщает журналист Мануэль Дельгадо со ссылкой на Эдгарда Карлеса – агента Герреро.

По словам Карлеса, интерес к 24-летнему футболисту проявляли донецкий «Шахтер», белградские «Црвена Звезда» и «Партизан», венгерский «Ференцварош», а также турецкий «Гезтепе», однако финансовые запросы луганской «Зари» сумело удовлетворить только «Динамо».

В этой кампании Эдуардо Герреро успел провести 5 матчей за «Зарю» в Украинской Премьер-лиге, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Панамы в 1.8 миллиона евро.