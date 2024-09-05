Шахтер среди них. Названо клубы, которые интересовались звездой Динамо
Эдуардо Герреро был на радарах 5 клубов
Панамским нападающим Эдуардо Герреро перед переходом в киевское «Динамо» интересовались 5 клубов, сообщает журналист Мануэль Дельгадо со ссылкой на Эдгарда Карлеса – агента Герреро.
По словам Карлеса, интерес к 24-летнему футболисту проявляли донецкий «Шахтер», белградские «Црвена Звезда» и «Партизан», венгерский «Ференцварош», а также турецкий «Гезтепе», однако финансовые запросы луганской «Зари» сумело удовлетворить только «Динамо».
В этой кампании Эдуардо Герреро успел провести 5 матчей за «Зарю» в Украинской Премьер-лиге, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Панамы в 1.8 миллиона евро.
Edgardo Carles nos contó en Laboratorio Fútbol que Eduardo Guerrero también fue pretendido por estos clubes:— Manuel Delgado (@ManuDelgadoG) September 5, 2024
- Shakhtar Donetsk 🇺🇦
- Estrella Roja de Belgrado🇷🇸
- Göztepe🇹🇷
- Ferencváros🇭🇺
- Partizán 🇷🇸
Dynamo Kiev fue el que al final llegó a la cifra que pedía el Zorya 💰 pic.twitter.com/gtCiAqiXpI
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