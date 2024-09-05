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  4. Источник: Металлист 1925 подпишет бывшего вратаря Черноморца
Украина. Первая лига
05 сентября 2024, 10:57 |
669
0

Источник: Металлист 1925 подпишет бывшего вратаря Черноморца

Даниил Варакута продолжит карьеру в Первой лиге

05 сентября 2024, 10:57 |
669
0
Источник: Металлист 1925 подпишет бывшего вратаря Черноморца
ФК Черноморец. Даниил Варакута

Харьковский «Металлист 1925» подпишет украинского вратаря Даниила Варакуту, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, между 22-летним футболистом и руководством клуба Первой лиги уже существует принципиальная договоренность.

Переход состоится на правах свободного агента, ведь контракт игрока с «Черноморцем» закончился еще в июне 2024 года, но «моряки» все равно получат денежную выплату от харьковчан - компенсацию за воспитание.

В сезоне 2023/24 Даниил Варакута провел 24 матча в УПЛ, пропустив 38 голов. В 5 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими».

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» подпишет Сергея Горбунова.

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Даниил Варакута Черноморец Одесса Металлист 1925 трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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