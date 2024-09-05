«Все будет хорошо, но...» Пихаленок высказался о Довбике в Роме

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок высказался о перспективах украинского нападающего Артема Довбика в римской «Роме»:

«Артем Довбик в «Рому» не зовет. Конечно, ему нужно время. Новый чемпионат, команда и нужна адаптация. Думаю, у него все будет хорошо, но не в матче против киевского «Динамо». Немного с ним поговорили после жеребьевки – почти ничего не обсуждали».

Напомним, на основном этапе Лиги Европы 2024/25 «Динамо» сыграет против «Лацио», «Хоффенхайма», «Ромы» Артема Довбика, «Ференцвароша», «Виктории» Пльзень, «Реал Сосьедада», «Галатасарая» и РФШ.