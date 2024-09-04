Франция04 сентября 2024, 23:54 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Лион подписал хавбека Марселя
Жордан Верету покинул команду Роберто Де Дзерби
04 сентября 2024, 23:54 |
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«Лион» официально сообщил о подписании центрального полузащитника «Марселя» Жордана Верету. Контракт с 31-летним хавбеком рассчитан на два года – до лета 2026 года.
Сумма трансфера составила 4 миллиона евро плюс 3 миллиона бонусов. Также «Марсель» получит 25% от суммы следующего трансфера Верету.
Отметим, что трансферное окно во Франции уже закрыто. Однако «Лион» сможет использовать Верету в Лиге Европы.
В прошлом сезоне на счету Верету 5 голов и 5 ассистов в 46 матчах за «Марсель» во всех турнирах.
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