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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лион подписал хавбека Марселя
Франция
04 сентября 2024, 23:54 |
91
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лион подписал хавбека Марселя

Жордан Верету покинул команду Роберто Де Дзерби

04 сентября 2024, 23:54 |
91
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лион подписал хавбека Марселя
ФК Лион. Жордан Верету

«Лион» официально сообщил о подписании центрального полузащитника «Марселя» Жордана Верету. Контракт с 31-летним хавбеком рассчитан на два года – до лета 2026 года.

Сумма трансфера составила 4 миллиона евро плюс 3 миллиона бонусов. Также «Марсель» получит 25% от суммы следующего трансфера Верету.

Отметим, что трансферное окно во Франции уже закрыто. Однако «Лион» сможет использовать Верету в Лиге Европы.

В прошлом сезоне на счету Верету 5 голов и 5 ассистов в 46 матчах за «Марсель» во всех турнирах.

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Жордан Верету Марсель Лион трансферы трансферы Лиги 1
Олег Дидух Источник: ФК Лион
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