ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег усилился игроком из Александрии
Богдан Кобзарь будет выступать за новичков УПЛ
Украинский форвард Богдан Кобзарь присоединился к клубу «Левый Берег» на правах свободного агента. Предыдущим клубом 22-летнего игрока была «Александрия», которую он покинул летом 2024 года.
Нападающий перешел в качестве свободного агента. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 22-летнего игрока в 250 тысяч евро.
Сезон 2023/24 Кобзарь провел за «Подолье» и вышгородский «Диназ» на правах аренды, оба клуба выступают в Первой лиге Украины, в которой нападающий сыграл 19 матчей, забив 4 гола.
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