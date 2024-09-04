ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег усилился игроком из Александрии

Украинский форвард Богдан Кобзарь присоединился к клубу «Левый Берег» на правах свободного агента. Предыдущим клубом 22-летнего игрока была «Александрия», которую он покинул летом 2024 года.

Нападающий перешел в качестве свободного агента. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 22-летнего игрока в 250 тысяч евро.

Сезон 2023/24 Кобзарь провел за «Подолье» и вышгородский «Диназ» на правах аренды, оба клуба выступают в Первой лиге Украины, в которой нападающий сыграл 19 матчей, забив 4 гола.