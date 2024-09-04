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Чемпионат Украины
04 сентября 2024, 22:56 | Обновлено 04 сентября 2024, 23:34
520
0

ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег усилился игроком из Александрии

Богдан Кобзарь будет выступать за новичков УПЛ

04 сентября 2024, 22:56 | Обновлено 04 сентября 2024, 23:34
520
0
ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег усилился игроком из Александрии
ФК Александрия. Богдан Кобзарь

Украинский форвард Богдан Кобзарь присоединился к клубу «Левый Берег» на правах свободного агента. Предыдущим клубом 22-летнего игрока была «Александрия», которую он покинул летом 2024 года.

Нападающий перешел в качестве свободного агента. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 22-летнего игрока в 250 тысяч евро.

Сезон 2023/24 Кобзарь провел за «Подолье» и вышгородский «Диназ» на правах аренды, оба клуба выступают в Первой лиге Украины, в которой нападающий сыграл 19 матчей, забив 4 гола.

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Богдан Кобзарь Александрия Левый Берег Киев Подолье Хмельницкий чемпионат Украины по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Александрия
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