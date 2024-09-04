Александр ПИХАЛЕНОК: «Соскучился по сборной»

Полузащитник «Динамо» Киев Александр Пихаленок прокомментировал свое возвращение в сборную Украины на матчи Лиги наций против Албании и Чехии (7 и 10 сентября):

«Конечно, соскучился по сборной. Рад вернуться в расположение национальной команды. Теперь главное себя проявить и стараться победить в каждом матче.

Усталости после клубных матчей сейчас нет, потому что это только начало сезона. Да, много ездили, были очень тяжелые матчи, но сейчас второй восстановительный день, а завтра уже начнется работа и будем готовиться к Албании.

Конечно, все следят за новостями о том, что происходит в Украине. Это ужас, это война и каждый день то ракеты прилетают, то шахеды. Это недопустимо в 2024 году.

Артем Довбик в «Рому» не зовет. Конечно, ему нужно время. Новый чемпионат, команда и нужна адаптация. Думаю, у него все будет хорошо, но не в матче против киевского «Динамо». Немного с ним поговорили после жеребьевки – почти ничего не обсуждали.

Я смотрел матчи албанцев и чехов на Евро. Они играют в силовой футбол и действуют на контратаках. Очень интересные команды».