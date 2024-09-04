Греческий клуб нацелился на форварда Интера и сборной Аргентины

Греческий «Панатинаикос» проявляет интерес к форварду «Интера» и сборной Аргентины Хоакину Корреа. Об этом сообщают греческие СМИ.

По их информации, Корреа может заменить форварда сборной Словении Андража Шпорара, который близок к уходу из клуба. 30-летний аргентинец не входит в плане главного тренера «Интера» Симоне Индзаги, и миланский клуб на протяжении всего лета искал возможности от него избавиться.

Прошлый сезон Коррея провел в аренде в «Марселе», не отличившись ни одним результативным действием в 19 матчах. На счету форварда 4 гола в 19 поединках за сборную Аргентины.