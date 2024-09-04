ОФИЦИАЛЬНО. Заря после трансфера Герреро отправила форварда в Первую лигу

«Заря» объявила о переходе форварда Владислава Бугая в состав команды Первой лиги «Металлист 1925». Игрок будет выступать за новую команду на правах аренды.

26-летний Бугай в нынешнем сезоне в матчах УПЛ не играл, но дважды попадал в заявку на игру. В прошлом сезоне провел 15 матчей и забил 1 гол.

В среду «Заря» продала основного нападающего Эдуардо Герреро в «Динамо» Киев.

