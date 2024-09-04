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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Заря после трансфера Герреро отправила форварда в Первую лигу
Украина. Премьер лига
04 сентября 2024, 21:32 |
2679
5

ОФИЦИАЛЬНО. Заря после трансфера Герреро отправила форварда в Первую лигу

Бугай будет выступать в Первой лиге

04 сентября 2024, 21:32 |
2679
5
ОФИЦИАЛЬНО. Заря после трансфера Герреро отправила форварда в Первую лигу
ФК Заря

«Заря» объявила о переходе форварда Владислава Бугая в состав команды Первой лиги «Металлист 1925». Игрок будет выступать за новую команду на правах аренды.

26-летний Бугай в нынешнем сезоне в матчах УПЛ не играл, но дважды попадал в заявку на игру. В прошлом сезоне провел 15 матчей и забил 1 гол.

В среду «Заря» продала основного нападающего Эдуардо Герреро в «Динамо» Киев.

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Заря Луганск Металлист 1925 Владислав Бугай трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Заря Луганск
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Комментарии 5
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ivanuch
І лишилася Зоря у розбитого корита!!! Гнати у  три шиї того Бартуловича???Якщо Зоря знову хоче не боротися за виліт в першу лігу !!!
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Віктор Коробка
Чи не забагато надій на повернувшогося Бутківського? І Герреро продали, і Бугая сплавили. Чи на Супрягу розраховують?
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Gargantua81
я считаю недооцененный форвард
за Черноморец он периодически выдавал шедевры
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