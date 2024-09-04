Украина. Премьер лига04 сентября 2024, 21:32 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Заря после трансфера Герреро отправила форварда в Первую лигу
Бугай будет выступать в Первой лиге
04 сентября 2024, 21:32 |
2679
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«Заря» объявила о переходе форварда Владислава Бугая в состав команды Первой лиги «Металлист 1925». Игрок будет выступать за новую команду на правах аренды.
26-летний Бугай в нынешнем сезоне в матчах УПЛ не играл, но дважды попадал в заявку на игру. В прошлом сезоне провел 15 матчей и забил 1 гол.
В среду «Заря» продала основного нападающего Эдуардо Герреро в «Динамо» Киев.
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