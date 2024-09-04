Украина. Премьер лига04 сентября 2024, 21:12 |
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Названа ориентировочная сумма трансфера Герреро в Динамо
Киевляне отдаи 2,5 млн евро и, вероятно, игроков
04 сентября 2024, 21:12 |
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«Динамо» после подписания форварда «Зари» Эдуардо Герреро официально не сообщило о сумме трансфера панамского игрока.
Однако Transfermarkt информирует, что 24-летний футболист обошелся киевскому клубу в 2,5 миллиона евро.
При этом украинские СМИ ранее сообщали, что луганский клуб получит не только деньги, но и форварда Игоря Горбача, который перейдет в рамках полноценного трансфера.
Кроме того, «Заря» при желании может арендовать нападающего Владислава Супрягу. На этот момент клубы об этих переходах не сообщили.
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