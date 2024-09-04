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  4. Названа ориентировочная сумма трансфера Герреро в Динамо
Украина. Премьер лига
04 сентября 2024, 21:12 |
3379
4

Названа ориентировочная сумма трансфера Герреро в Динамо

Киевляне отдаи 2,5 млн евро и, вероятно, игроков

04 сентября 2024, 21:12 |
3379
4
Названа ориентировочная сумма трансфера Герреро в Динамо
ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

«Динамо» после подписания форварда «Зари» Эдуардо Герреро официально не сообщило о сумме трансфера панамского игрока.

Однако Transfermarkt информирует, что 24-летний футболист обошелся киевскому клубу в 2,5 миллиона евро.

При этом украинские СМИ ранее сообщали, что луганский клуб получит не только деньги, но и форварда Игоря Горбача, который перейдет в рамках полноценного трансфера.

Кроме того, «Заря» при желании может арендовать нападающего Владислава Супрягу. На этот момент клубы об этих переходах не сообщили.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эдуардо Герреро Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 4
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DaVinci
Редактори, а ви не комунікуєте між собою, коли статті пишите???)
Одне і те саме третій раз 
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+4
Віктор Коробка
Зорі більше Яцик потрібен, ніж Горбач, але то таке. А Герреро треба було продавати , інакше з його характером команді було б більше шкоди, ніж користі.
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0
Иван Качура
Супряга в оренді заграє, а в Динамо за нього грає контракт 😏
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0
Фанькин кот
Супермегафорвард Супряга - это, бесспорно, трансфер всего сезона в УПЛ!
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-5
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