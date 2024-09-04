Названа ориентировочная сумма трансфера Герреро в Динамо

«Динамо» после подписания форварда «Зари» Эдуардо Герреро официально не сообщило о сумме трансфера панамского игрока.

Однако Transfermarkt информирует, что 24-летний футболист обошелся киевскому клубу в 2,5 миллиона евро.

При этом украинские СМИ ранее сообщали, что луганский клуб получит не только деньги, но и форварда Игоря Горбача, который перейдет в рамках полноценного трансфера.

Кроме того, «Заря» при желании может арендовать нападающего Владислава Супрягу. На этот момент клубы об этих переходах не сообщили.