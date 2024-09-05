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Украина. Премьер лига
05 сентября 2024, 00:35 | Обновлено 05 сентября 2024, 00:50
448
7

Известно, сколько денег потратило Динамо на трансферы в сезоне 2024/25

Киевский клуб провел мощную трансферную кампанию

05 сентября 2024, 00:35 | Обновлено 05 сентября 2024, 00:50
448
7
Известно, сколько денег потратило Динамо на трансферы в сезоне 2024/25
ФК Динамо. Эдуардо Герреро

Киевское «Динамо» провело мощную трансферную кампанию на сезон 2024/25.

По информации авторитетного портала Transfermarkt, «сине-белые» потратили на трансферы 6.6 миллионов евро. «Динамо» подписало Александра Пихаленка из «Днепра-1» за 2.5 млн, Эдуардо Герреро из «Зари» за 2.5 млн, Валентина Рубчинского из «Днепра-1» за 1 млн, Максима Брагару из «Черноморца» и Александре Пейкришвили из «Динамо» Тбилиси (оба по 300 тыс.).

Ряды киевского клуба на правах аренды также пополнил защитник Брайан Себальос.

Отметим, что «Динамо» последний раз тратило больше в сезоне 2021/22 – 7.8 миллионов евро.

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Александр Пихаленок Эдуардо Герреро Валентин Рубчинский Максим Брагару Александре Пейкришвили Брайан Себальос Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы
Дмитро Олійник Источник: Transfermarkt
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Комментарии 7
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andre_lui
Найпотужніша і найбільш якісна трансферна кампанія була за О. Блохіна, коли підписали Ленса, Мбокані, Беланда, Тремулінаса, Драговича...
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+2
serb1983
🤣🤣🤣Гроші не головне, але смішно читати про потужну трансферну компанію
Нападник буратіно 
Про нього треба турбуватися потужно 
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+1
Дані Рохас
жестко, ну, летом команда бегала норм, посмотрим на дистанции
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+1
Нехай щастить
Цей трансфер мені подобається. Сподіваюся заграє.Буде цікаво подивитися.
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0
Falko
Навіть за такої непоганої кампанії Динамо вже її відбило плюс 2 ляма згори лише на кваліфікації. А ще в регулярці ЛЄ можна трохи підзаробити.
Ответить
0
Falko
Брагару і Пейкрішвілі по 300 млн?! ^^
Челсі, поплач у куточку ))) 
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0
andre_lui
По 300 тисяч мабуть Брагару та грузин
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0
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