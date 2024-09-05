Известно, сколько денег потратило Динамо на трансферы в сезоне 2024/25

Киевское «Динамо» провело мощную трансферную кампанию на сезон 2024/25.

По информации авторитетного портала Transfermarkt, «сине-белые» потратили на трансферы 6.6 миллионов евро. «Динамо» подписало Александра Пихаленка из «Днепра-1» за 2.5 млн, Эдуардо Герреро из «Зари» за 2.5 млн, Валентина Рубчинского из «Днепра-1» за 1 млн, Максима Брагару из «Черноморца» и Александре Пейкришвили из «Динамо» Тбилиси (оба по 300 тыс.).

Ряды киевского клуба на правах аренды также пополнил защитник Брайан Себальос.

Отметим, что «Динамо» последний раз тратило больше в сезоне 2021/22 – 7.8 миллионов евро.