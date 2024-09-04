ВИДЕО. Слава Украине. Новичок Динамо поприветствовал болельщиков

Новичок «Динамо» Эдуардо Герреро после подписания 5-летнего контракта с киевским клубом поприветствовал болельщиков команды словами «Слава Украине».

Панамский игрок выступает в Украине с февраля 2023 года. В составе «Зари» провел 49 матчей, забил 19 голов и сделал 9 результативных передач.