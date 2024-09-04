Украина. Премьер лига04 сентября 2024, 20:48 |
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ВИДЕО. Слава Украине. Новичок Динамо поприветствовал болельщиков
Герреро стал новичком киевской команды
04 сентября 2024, 20:48 |
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Новичок «Динамо» Эдуардо Герреро после подписания 5-летнего контракта с киевским клубом поприветствовал болельщиков команды словами «Слава Украине».
Панамский игрок выступает в Украине с февраля 2023 года. В составе «Зари» провел 49 матчей, забил 19 голов и сделал 9 результативных передач.
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