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  4. ВИДЕО. Слава Украине. Новичок Динамо поприветствовал болельщиков
Украина. Премьер лига
04 сентября 2024, 20:48 |
548
0

ВИДЕО. Слава Украине. Новичок Динамо поприветствовал болельщиков

Герреро стал новичком киевской команды

04 сентября 2024, 20:48 |
548
0
ВИДЕО. Слава Украине. Новичок Динамо поприветствовал болельщиков
ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

Новичок «Динамо» Эдуардо Герреро после подписания 5-летнего контракта с киевским клубом поприветствовал болельщиков команды словами «Слава Украине».

Панамский игрок выступает в Украине с февраля 2023 года. В составе «Зари» провел 49 матчей, забил 19 голов и сделал 9 результативных передач.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эдуардо Герреро
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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