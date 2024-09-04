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  4. Челси снова тратит больше всех. Клуб возглавил очередной рейтинг
Англия
04 сентября 2024, 18:49 |
338
0

Челси снова тратит больше всех. Клуб возглавил очередной рейтинг

Больше миллиарда евро на текущий состав

04 сентября 2024, 18:49 |
338
0
Челси снова тратит больше всех. Клуб возглавил очередной рейтинг

CIES Football Observatory составила рейтинг клубов, которые потратили большего всего денег на трансферы игроков первой команды. Ожидаемо в этом рейтинге лидирует Челси.

Синие после появления новых собственников активно тратят деньги на новичков, а на нынешний состав клуб потратил 1,26 млрд евро. Топ-3 замыкают представители АПЛ Манчестер Юнайтед (1,04 млрд евро) и Манчестер Сити (1 млрд евро).

Топ-10 выглядит так: Челси, МЮ, Манчестер Сити, Арсенал, Тоттенхэм, ПСЖ, Ливерпуль, Реал, Ньюкасл, Ювентус.

По итогам летнего трансферного окна Челси стал рекордсменом в мире по расходам на новых игроков: лондонцы потратили 220 млн фунтов.

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трансферы трансферы АПЛ Челси
Иван Зинченко Источник: CIES
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