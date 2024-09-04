Челси снова тратит больше всех. Клуб возглавил очередной рейтинг
Больше миллиарда евро на текущий состав
CIES Football Observatory составила рейтинг клубов, которые потратили большего всего денег на трансферы игроков первой команды. Ожидаемо в этом рейтинге лидирует Челси.
Синие после появления новых собственников активно тратят деньги на новичков, а на нынешний состав клуб потратил 1,26 млрд евро. Топ-3 замыкают представители АПЛ Манчестер Юнайтед (1,04 млрд евро) и Манчестер Сити (1 млрд евро).
Топ-10 выглядит так: Челси, МЮ, Манчестер Сити, Арсенал, Тоттенхэм, ПСЖ, Ливерпуль, Реал, Ньюкасл, Ювентус.
По итогам летнего трансферного окна Челси стал рекордсменом в мире по расходам на новых игроков: лондонцы потратили 220 млн фунтов.
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