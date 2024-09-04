Челси снова тратит больше всех. Клуб возглавил очередной рейтинг

CIES Football Observatory составила рейтинг клубов, которые потратили большего всего денег на трансферы игроков первой команды. Ожидаемо в этом рейтинге лидирует Челси.

Синие после появления новых собственников активно тратят деньги на новичков, а на нынешний состав клуб потратил 1,26 млрд евро. Топ-3 замыкают представители АПЛ Манчестер Юнайтед (1,04 млрд евро) и Манчестер Сити (1 млрд евро).

Топ-10 выглядит так: Челси, МЮ, Манчестер Сити, Арсенал, Тоттенхэм, ПСЖ, Ливерпуль, Реал, Ньюкасл, Ювентус.

По итогам летнего трансферного окна Челси стал рекордсменом в мире по расходам на новых игроков: лондонцы потратили 220 млн фунтов.