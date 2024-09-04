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  4. УПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера августа
Украина. Премьер лига
04 сентября 2024, 17:50 | Обновлено 04 сентября 2024, 18:30
679
0

УПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера августа

По четыре претендента

04 сентября 2024, 17:50 | Обновлено 04 сентября 2024, 18:30
679
0
УПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера августа
ФК Рух. Игорь Краснопир

УПЛ определила претендентов на звание лучшего игрока и тренера по итогам первого месяца сезона 2024/25.

На звание лучшего игрока претендуют хавбеки Александр Пихаленок (Динамо), Кирилл Ковалец (Александрия), Александр Назаренко (Полесье) и форвард Игорь Краснопир (Рух).

На звание лучшего тренера претендуют Александр Шовковский (Динамо), Руслан Ротань (Александрия), Имад Ашур (Полесье) и Виталий Пономарев (Рух).

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Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александрия Рух Львов Полесье Житомир Александр Пихаленок Кирилл Ковалец Александр Назаренко Игорь Краснопир Александр Шовковский Руслан Ротань Имад Ашур Виталий Пономарев лучший игрок лучший тренер чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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