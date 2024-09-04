Украина. Премьер лига04 сентября 2024, 17:50 | Обновлено 04 сентября 2024, 18:30
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УПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера августа
По четыре претендента
04 сентября 2024, 17:50 | Обновлено 04 сентября 2024, 18:30
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УПЛ определила претендентов на звание лучшего игрока и тренера по итогам первого месяца сезона 2024/25.
На звание лучшего игрока претендуют хавбеки Александр Пихаленок (Динамо), Кирилл Ковалец (Александрия), Александр Назаренко (Полесье) и форвард Игорь Краснопир (Рух).
На звание лучшего тренера претендуют Александр Шовковский (Динамо), Руслан Ротань (Александрия), Имад Ашур (Полесье) и Виталий Пономарев (Рух).
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