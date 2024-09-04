Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энди Коул про Санчо: «Челси сможет выжать из него максимум»
Англия
04 сентября 2024, 17:59 | Обновлено 04 сентября 2024, 18:00
203
0

Энди Коул про Санчо: «Челси сможет выжать из него максимум»

Бывший форвард «Ман Юнайтед» поделился своим мнением о перспективах Джейдона Санчо

04 сентября 2024, 17:59 | Обновлено 04 сентября 2024, 18:00
203
0
Энди Коул про Санчо: «Челси сможет выжать из него максимум»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Энди Коул поделился своим мнением о перспективах Джейдона Санчо в «Челси»:

«Манчестер Юнайтед» заплатил за Джейдона более 70 миллионов фунтов три года назад, так что это большая потеря для них. Джейдон – очень талантливый парень, и ему всего 24 года, так что если «Челси» сможет выжать из него максимум, как дортмундская «Боруссия» в прошлом сезоне, то его подписание будет практически даром. У него большой талант и столько нераскрытого потенциала, что если «Челси» сможет вывести его на пик формы, то в конечном итоге эта сделка будет очень выгодна для них».

Однако вы можете задаваться вопросом, где он собирается играть. Если футбол не станет круглосуточным, ему придется нелегко, как и всем остальным в «Челси», потому что никто не знает, что там происходит. У них в составе много громких имен, но в стартовый состав можно выбрать только 11 игроков, так что будет интересно посмотреть, как сложится у него в «Челси»».

В последние часы трансферного окна Челси арендовал у Манчестер Юнайтед хавбека Джейдона Санчо.

По теме:
Челси снова тратит больше всех. Клуб возглавил очередной рейтинг
Лузер. В Англии оценили старт сезона в исполнении Мудрика
Ливерпуль принял решение о будущем Салахе
Джейдон Санчо Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Энди Коул Челси
Алексей Тиньков Источник: Betfred Insights
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ
Футбол | 04 сентября 2024, 07:10 20
Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ
Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ

Киевский клуб недавно узнал своих соперников в еврокубке

Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024
Теннис | 04 сентября 2024, 02:31 5
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024

Ни одна из украинок в одиночном разряде не сумела пройти во вторую неделю мейджора

УПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера августа
Футбол | 04.09.2024, 17:50
УПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера августа
УПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера августа
Назван клуб УПЛ, который может подписать Супрягу
Футбол | 04.09.2024, 15:14
Назван клуб УПЛ, который может подписать Супрягу
Назван клуб УПЛ, который может подписать Супрягу
Мегакамбек во втором сете. Определена первая полуфиналистка US Open
Теннис | 03.09.2024, 20:39
Мегакамбек во втором сете. Определена первая полуфиналистка US Open
Мегакамбек во втором сете. Определена первая полуфиналистка US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
03.09.2024, 22:25 36
Футбол
Усику придется подождать. Организаторы хотят видеть бой Фьюри – Джошуа
Усику придется подождать. Организаторы хотят видеть бой Фьюри – Джошуа
02.09.2024, 17:10 5
Бокс
Украинский клуб из-за экономии средств добирался поездом на матч УПЛ
Украинский клуб из-за экономии средств добирался поездом на матч УПЛ
03.09.2024, 22:50 10
Футбол
Лунин может не доиграть сезон 2024/25 в Реале. Перес поставил ему условие
Лунин может не доиграть сезон 2024/25 в Реале. Перес поставил ему условие
03.09.2024, 21:17 6
Футбол
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
03.09.2024, 02:12 5
Олимпийские игры
Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024
Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024
04.09.2024, 03:31 3
Теннис
В Италии назвали виновника, из-за которого Довбик не забивает за Рому
В Италии назвали виновника, из-за которого Довбик не забивает за Рому
03.09.2024, 08:51
Футбол
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
03.09.2024, 07:10 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем