Энди Коул про Санчо: «Челси сможет выжать из него максимум»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Энди Коул поделился своим мнением о перспективах Джейдона Санчо в «Челси»:

«Манчестер Юнайтед» заплатил за Джейдона более 70 миллионов фунтов три года назад, так что это большая потеря для них. Джейдон – очень талантливый парень, и ему всего 24 года, так что если «Челси» сможет выжать из него максимум, как дортмундская «Боруссия» в прошлом сезоне, то его подписание будет практически даром. У него большой талант и столько нераскрытого потенциала, что если «Челси» сможет вывести его на пик формы, то в конечном итоге эта сделка будет очень выгодна для них».

Однако вы можете задаваться вопросом, где он собирается играть. Если футбол не станет круглосуточным, ему придется нелегко, как и всем остальным в «Челси», потому что никто не знает, что там происходит. У них в составе много громких имен, но в стартовый состав можно выбрать только 11 игроков, так что будет интересно посмотреть, как сложится у него в «Челси»».

В последние часы трансферного окна Челси арендовал у Манчестер Юнайтед хавбека Джейдона Санчо.