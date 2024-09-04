Андрей ЯРМОЛЕНКО: «После Евро настроение было не очень. Теперь Лига наций»

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко надеется, что после неудачного Евро-2024 команда порадует болельщиков в Лиге наций, где предстоит сыграть против Албании, Чехии и Грузии.

«После Евро-2024 настроение было не лучшим, скажем так. Хотелось пройти дальше и добиться большего. Теперь Лига наций. Готовимся к Албании. Хороший соперник, мы его разберем, но должны больше смотреть на свою игру. Будем выполнять указания тренера и тогда, уверен, будет позитивный результат».

«Мы понимаем, зачем сюда приезжаем. Мы представляем страну, в которой идет война. Должны дарить людям хоть какие-то позитивные эмоции», – сказал Ярмоленко.

Матч против Албании состоится 7 сентября.