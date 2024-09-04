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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «После Евро настроение было не очень. Теперь Лига наций»
Лига наций
04 сентября 2024, 16:28 |
405
2

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «После Евро настроение было не очень. Теперь Лига наций»

Вингер надеется, что команда порадует болельщиков

04 сентября 2024, 16:28 |
405
2
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «После Евро настроение было не очень. Теперь Лига наций»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко надеется, что после неудачного Евро-2024 команда порадует болельщиков в Лиге наций, где предстоит сыграть против Албании, Чехии и Грузии.

«После Евро-2024 настроение было не лучшим, скажем так. Хотелось пройти дальше и добиться большего. Теперь Лига наций. Готовимся к Албании. Хороший соперник, мы его разберем, но должны больше смотреть на свою игру. Будем выполнять указания тренера и тогда, уверен, будет позитивный результат».

«Мы понимаем, зачем сюда приезжаем. Мы представляем страну, в которой идет война. Должны дарить людям хоть какие-то позитивные эмоции», – сказал Ярмоленко.

Матч против Албании состоится 7 сентября.

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Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу Лига наций сборная Албании по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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MaximusOne
Ярмола, ти як наш Роналду, вообшім дай дорогу молодим.
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