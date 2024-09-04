Известный экс-игрок Ворсклы перешел в клуб из Косово

24-летний фланговый полузащитник Наджиб Якубу, который известен в Украине по выступлениям за «Ворсклу», продолжит карьеру в чемпионате Косово.

Футболист сборной Нигера договорился о контракте, подробности которого не раскрываются, с «Приштиной», которая в настоящий момент занимает второе место в элитарном дивизионе косовской лиги.

В «Приштину» Якубу перешел на правах свободного агента, так как еще в конце июня завершил свое сотрудничество с «Ворсклой» и с тех пор пребывал в поисках нового клуба.

За «Ворсклу» африканец играл с сентября 2018 года. Всего за полтавчан провел 78 официальных матчей, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами.