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Украина. Премьер лига
04 сентября 2024, 16:04 |
333
0

Известный экс-игрок Ворсклы перешел в клуб из Косово

Наджиб Якубу продолжит карьеру в «Приштине»

04 сентября 2024, 16:04 |
333
0
Известный экс-игрок Ворсклы перешел в клуб из Косово
instagram.com/najeeb_yakubu_05

24-летний фланговый полузащитник Наджиб Якубу, который известен в Украине по выступлениям за «Ворсклу», продолжит карьеру в чемпионате Косово.

Футболист сборной Нигера договорился о контракте, подробности которого не раскрываются, с «Приштиной», которая в настоящий момент занимает второе место в элитарном дивизионе косовской лиги.

В «Приштину» Якубу перешел на правах свободного агента, так как еще в конце июня завершил свое сотрудничество с «Ворсклой» и с тех пор пребывал в поисках нового клуба.

За «Ворсклу» африканец играл с сентября 2018 года. Всего за полтавчан провел 78 официальных матчей, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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