Михайленко рассказал о начале подготовки к Евро-2025 (U-19)
Главный тренер украинцев – о тренировочном сборе Украины U-19
У юношеской сборной Украины, которая в ноябре выступит в квалификационном раунде Евро-2025 (U-19), 2 сентября начался тренировочный сбор, который проходит в Швейцарии. Там сине-желтые проведут два спарринга (6-го и 9 сентября) с местными сверстниками.
О текущей работе рассказал главный тренер украинцев Дмитрий Михайленко.
- Дмитрий, как прошли первые дни швейцарского сбора?
- Все в порядке. Правда, мы добирались до места назначения практически сутки, поэтому ребята были немного уставшими. Однако они счастливы собраться вместе и работать с полной отдачей.
- В этой сборной есть некоторые футболисты, выступавшие на Евро-2024 (U-19), который недавно завершился, но для подавляющего большинства игроков это первый сбор под вашим руководством
- Совершенно верно. Для нашего тренерского штаба это знакомство с командой. Многих из этих ребят я вообще знаю только по видеоматериалам. Поэтому работы очень много.
- Это первый и последний сбор перед стартом квалификационного раунда чемпионата Европы?
- Мы планируем провести еще один небольшой сбор в октябре, на котором будет возможность посмотреть еще некоторых ребят 2006 года рождения.
- Можно ли сказать, что этот состав близок к тому, который будет участвовать в официальных матчах в ноябре?
- Я хотел бы, чтобы это был максимально приближенный к основному составу. Не хочется терять время. Думаю, та селекция, которую мы провели, позволяет надеяться, что это будет как минимум костяк команды на ноябрь.
- На этом сборе вы сыграете два контрольных поединка со швейцарскими сверстниками. Оппонент достойный?
- Вне всякого сомнения. У меня есть информация по противнику, и могу сказать, что эта команда прогрессирует. Швейцарцы играют в современный футбол, поэтому нас ждут интересные и полезные спарринги.
- До начала квалификационного раунда Евро-2025 (U-19) осталось два месяца. Вы уже что-то знаете о своих соперниках?
- Какой-то информацией мы владеем, но еще рано плотно этим заниматься, сейчас надо больше сконцентрироваться на своей работе и своих футболистах, – сказал Михайленко.
Состав юношеской сборной Украины U-18/19
Вратари: Вячеслав Суркис («Динамо» Киев), Маркиян Бакус («Рух» Львов).
Защитники: Александр Гавриленко («Шленск», Польша), Владислав Захарченко, Максим Коробов, Денис Дикий (все – «Динамо» Киев), Даниэль Вернаттус, Егор Абрамов (оба – «Металлист» Харьков), Владислав Шершень («Колос» Ковалевка), Даниил Гаража («Александрия» Александрия).
Полузащитники: Максим Лень («Фортуна», Германия), Федор Бабак («Падерборн», Германия), Кирилл Осипенко, Даниил Ищенко (оба – «Динамо» Киев), Артем Гусол («Колос» Ковалевка), Виктор Цуканов, Василий Бундаш (оба – «Шахтер» Донецк), Владислав Калин («Черноморец» Одесса), Геннадий Синчук («Металлист» Харьков).
Нападающие: Артем Степанов («Байер», Германия), Кристиан Шевченко («Уотфорд», Англия), Руслан Видиш («Гент», Бельгия), Виталий Лобко («Динамо» Киев).
Напомним, эта сборная готовится к квалификации Евро-2025 (U-19). По результатам жеребьевки первого этапа соревнований она оказалась в группе 1 вместе с Нидерландами, Словенией и Казахстаном. Минитурнир будет проходить в Нидерландах, а матчи состоятся 13-го, 16-го и 19 ноября.
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