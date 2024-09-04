Михайленко рассказал о начале подготовки к Евро-2025 (U-19)

У юношеской сборной Украины, которая в ноябре выступит в квалификационном раунде Евро-2025 (U-19), 2 сентября начался тренировочный сбор, который проходит в Швейцарии. Там сине-желтые проведут два спарринга (6-го и 9 сентября) с местными сверстниками.

О текущей работе рассказал главный тренер украинцев Дмитрий Михайленко.

- Дмитрий, как прошли первые дни швейцарского сбора?

- Все в порядке. Правда, мы добирались до места назначения практически сутки, поэтому ребята были немного уставшими. Однако они счастливы собраться вместе и работать с полной отдачей.

- В этой сборной есть некоторые футболисты, выступавшие на Евро-2024 (U-19), который недавно завершился, но для подавляющего большинства игроков это первый сбор под вашим руководством

- Совершенно верно. Для нашего тренерского штаба это знакомство с командой. Многих из этих ребят я вообще знаю только по видеоматериалам. Поэтому работы очень много.

- Это первый и последний сбор перед стартом квалификационного раунда чемпионата Европы?

- Мы планируем провести еще один небольшой сбор в октябре, на котором будет возможность посмотреть еще некоторых ребят 2006 года рождения.

- Можно ли сказать, что этот состав близок к тому, который будет участвовать в официальных матчах в ноябре?

- Я хотел бы, чтобы это был максимально приближенный к основному составу. Не хочется терять время. Думаю, та селекция, которую мы провели, позволяет надеяться, что это будет как минимум костяк команды на ноябрь.

- На этом сборе вы сыграете два контрольных поединка со швейцарскими сверстниками. Оппонент достойный?

- Вне всякого сомнения. У меня есть информация по противнику, и могу сказать, что эта команда прогрессирует. Швейцарцы играют в современный футбол, поэтому нас ждут интересные и полезные спарринги.

- До начала квалификационного раунда Евро-2025 (U-19) осталось два месяца. Вы уже что-то знаете о своих соперниках?

- Какой-то информацией мы владеем, но еще рано плотно этим заниматься, сейчас надо больше сконцентрироваться на своей работе и своих футболистах, – сказал Михайленко.

Состав юношеской сборной Украины U-18/19

Вратари: Вячеслав Суркис («Динамо» Киев), Маркиян Бакус («Рух» Львов).

Защитники: Александр Гавриленко («Шленск», Польша), Владислав Захарченко, Максим Коробов, Денис Дикий (все – «Динамо» Киев), Даниэль Вернаттус, Егор Абрамов (оба – «Металлист» Харьков), Владислав Шершень («Колос» Ковалевка), Даниил Гаража («Александрия» Александрия).

Полузащитники: Максим Лень («Фортуна», Германия), Федор Бабак («Падерборн», Германия), Кирилл Осипенко, Даниил Ищенко (оба – «Динамо» Киев), Артем Гусол («Колос» Ковалевка), Виктор Цуканов, Василий Бундаш (оба – «Шахтер» Донецк), Владислав Калин («Черноморец» Одесса), Геннадий Синчук («Металлист» Харьков).

Нападающие: Артем Степанов («Байер», Германия), Кристиан Шевченко («Уотфорд», Англия), Руслан Видиш («Гент», Бельгия), Виталий Лобко («Динамо» Киев).

Напомним, эта сборная готовится к квалификации Евро-2025 (U-19). По результатам жеребьевки первого этапа соревнований она оказалась в группе 1 вместе с Нидерландами, Словенией и Казахстаном. Минитурнир будет проходить в Нидерландах, а матчи состоятся 13-го, 16-го и 19 ноября.