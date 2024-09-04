Стала известна заявка Шахтера на основной этап Лиги чемпионов 2024/25

Донецкий «Шахтер» объявил официальную заявку на матчи основного этапа Лигу чемпионов 2024/25.

В список Марино Пушича попали 29 футболистов.

Заявка «Шахтера» на матчи основного этапа Лигу чемпионов 2024/25:

Вратари: Тимур Пузанков*, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский*, Кирилл Фесюн

Тимур Пузанков*, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский*, Кирилл Фесюн Защитники: Бартол Франьич, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Марьян Фарина*

Франьич, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Марьян Фарина* Полузащитники: Тарас Степаненко, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Антон Глущенко*, Артем Бондаренко, Виктор Цуканов*, Егор Назарина, Марлон Гомес, Кевин, Педриньо, Невертон

Тарас Степаненко, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Антон Глущенко*, Артем Бондаренко, Виктор Цуканов*, Егор Назарина, Марлон Гомес, Кевин, Педриньо, Невертон Нападающие: Лассина Траоре, Эгиналду, Данило Сикан

*Игроки, заявленные по списку Б.

Напомним, из-за изменения формата соревнования каждая команда на групповой стадии проведет 8 матчей. Все 36 клубов находятся в единой таблице и по итогам 8 игр 8 лучших выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую, а места с 9 по 24 будут бороться за путевку в предварительном раунде плей-офф.

На стадии лиги «Шахтер» сыграет против «Болоньи», «Аталанты», «Арсенала», «Янг Бойз», ПСВ, «Баварии», «Бреста» и «Боруссии» Дортмунд.