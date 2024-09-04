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  4. Стала известна заявка Шахтера на основной этап Лиги чемпионов 2024/25
Лига чемпионов
04 сентября 2024, 15:35 |
834
7

Стала известна заявка Шахтера на основной этап Лиги чемпионов 2024/25

В список попали 29 футболистов

04 сентября 2024, 15:35 |
834
7
Стала известна заявка Шахтера на основной этап Лиги чемпионов 2024/25
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» объявил официальную заявку на матчи основного этапа Лигу чемпионов 2024/25.

В список Марино Пушича попали 29 футболистов.

Заявка «Шахтера» на матчи основного этапа Лигу чемпионов 2024/25:

  • Вратари: Тимур Пузанков*, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский*, Кирилл Фесюн
  • Защитники: Бартол Франьич, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Марьян Фарина*
  • Полузащитники: Тарас Степаненко, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Антон Глущенко*, Артем Бондаренко, Виктор Цуканов*, Егор Назарина, Марлон Гомес, Кевин, Педриньо, Невертон
  • Нападающие: Лассина Траоре, Эгиналду, Данило Сикан

*Игроки, заявленные по списку Б.

Напомним, из-за изменения формата соревнования каждая команда на групповой стадии проведет 8 матчей. Все 36 клубов находятся в единой таблице и по итогам 8 игр 8 лучших выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую, а места с 9 по 24 будут бороться за путевку в предварительном раунде плей-офф.

На стадии лиги «Шахтер» сыграет против «Болоньи», «Аталанты», «Арсенала», «Янг Бойз», ПСВ, «Баварии», «Бреста» и «Боруссии» Дортмунд.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 7
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Southeast*
Нападение - так себе,  а защита - дрова.
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+2
MaximusOne
Траоре за 10 млн и Педриньо за 18 млн это конечно facepalm...
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+1
OtsoCity
Де заявка фк гуньдяй суркіса, чи вони знову не будуть грати у основному раунді лізі чемпіонів!?
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0
OtsoCity
Дуже добре 
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0
Remark
А де ще один Педріньо?
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0
New Zealander
Должны блеснуть на ЛЧ. По сравнению с прошлой ЛЧ усилили все линии - в защите появились Грам и Тобиас (пора их почаще подпускать к основе а не только тогда когда проиграли и надо наказать провинившихся) в полузащите появились Франьич, Педриньйо, Марлон и Кевин. А в нападении Егиналдо есть которого также стоит подпускать к основе не только тогда когда Сикан перестает забивать. 
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-1
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