Стала известна заявка Шахтера на основной этап Лиги чемпионов 2024/25
В список попали 29 футболистов
Донецкий «Шахтер» объявил официальную заявку на матчи основного этапа Лигу чемпионов 2024/25.
В список Марино Пушича попали 29 футболистов.
Заявка «Шахтера» на матчи основного этапа Лигу чемпионов 2024/25:
- Вратари: Тимур Пузанков*, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский*, Кирилл Фесюн
- Защитники: Бартол Франьич, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Марьян Фарина*
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Антон Глущенко*, Артем Бондаренко, Виктор Цуканов*, Егор Назарина, Марлон Гомес, Кевин, Педриньо, Невертон
- Нападающие: Лассина Траоре, Эгиналду, Данило Сикан
*Игроки, заявленные по списку Б.
Напомним, из-за изменения формата соревнования каждая команда на групповой стадии проведет 8 матчей. Все 36 клубов находятся в единой таблице и по итогам 8 игр 8 лучших выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую, а места с 9 по 24 будут бороться за путевку в предварительном раунде плей-офф.
На стадии лиги «Шахтер» сыграет против «Болоньи», «Аталанты», «Арсенала», «Янг Бойз», ПСВ, «Баварии», «Бреста» и «Боруссии» Дортмунд.
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