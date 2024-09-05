«Лига наций – это еще один шанс выйти на чемпионат мира, поэтому турнир не может рассматриваться в качестве проходного или как товарищеские матчи. То, что все наши соперники – участники Евро-2024 – очень круто. Матчи сборной – это немного иной уровень, и сложно будет против любого соперника. Это отличная возможность – сыграть против таких команд и показать свой уровень», – это слова голкипера национальной сборной Украины Анатолия Трубина накануне старта нашей команды в Лиге наций.

Собственно, кипер «Бенфики» вкратце расставил главные акценты перед началом нового игрового цикла главной команды страны, выделив основной из них. Повторю еще раз следом за Анатолием: «Лига наций – это еще один шанс выйти на чемпионат мира, поэтому турнир не может рассматриваться в качестве проходного».

Следовательно, можно сделать напрашивающийся сам по себе вывод, что футболисты, вызванные Сергеем Ребровым на сентябрьские матчи (против сборных Албании и Чехии; а еще в нашей группе есть сборная Грузии), отдают себе отчет в том, что в этих играх, в отличие от матчей Евро-2024, дурака валять нельзя. Ибо в случае параллельных неудач – и в этом турнире, и в отборе на ЧМ-2026 – можно снова пролететь мимо Мундиаля. А удачная игра в группе ЛН дает шанс зайти на мировой форум с «запасного входа». Собственно, так, как «сине-желтые» попали на недавний чемпионат Европы.

Однако, отдавая должное нашим футболистам в лице Анатолия Трубина за сознательность и понимание, лично я весьма обеспокоен, и это мягко говоря, накануне старта нашей первой сборной в новом сезоне. Сейчас постараюсь объяснить, чем вызвано мое беспокойство.

***

Об очень консервативном подходе Сергея Реброва к комплектации сборной Украины на стартовые матчи нынешней Лиги наций я говорил ранее, по горячим следам обнародованного тренером списка футболистов. Позволю себе лишь вкратце напомнить тогдашние мои тезисы.

По сравнению со списком футболистов, вызванных на Евро-2024, в этот раз добавились лишь трое: Пихаленок, Попов и Кабаев. По моим умозаключениям, не вызвать эту динамовскую троицу Сергей Станиславович попросту не мог. Потому что они сейчас определяют игру «бело-синих». Очень даже вменяемую игру.

УАФ

А больше всего от меня тогда досталось Степаненко и Сидорчуку, вызов которых на матчи Лиги наций для меня стал сюрпризом. Очень неприятным сюрпризом. Я негодовал тогда, почему Ребров вызывает ветеранов, время которых прошло и в сборной, и даже в их нынешних клубах, но в то же время игнорирует других игроков. Более молодых и более перспективных.

При желании каждый из нас может составить такой вот список тех футболистов, которые, на наш взгляд, заслуживали вызов в сборную, но этот вызов не получили.

Однако в данной связи я прекрасно понимаю, что «играть» в тренера сборной Украины – занятие интересное, и практически каждый болельщик, мало-мальски осведомленный о текущем состоянии дел в сборной, может на какое-то время представить себя «рулевым».

Но слишком долго играть в такую игру не стоит. Вредное это занятие. Для всех заинтересованных сторон вредное. Ребров ведь не изменит своего выбора. Коль он его объявил официально, стало быть, он за него отвечает. И его выбор просто придется принять, каким бы консервативным или странным для многих из нас он, то есть выбор, не казался.

Тем не менее, принимая выбор Сергея Реброва, я все равно не могу избавиться от состояния упомянутого выше беспокойства. И беспокойство это мое связано в первую (да и последнюю) очередь с функциональным состоянием доброй половины вызванных на сентябрьские матчи сборников. И это состояния я могу обозначить как явное нестояние. То бишь, либо разобранность, либо неготовность, либо отсутствие игровой практики. Либо все вместе.

Тот же Анатолий Трубин в том же своем «программном» интервью, помимо прочего, заметил, что, дескать, после Евро-2024 у всех остался негативный осадок на душе, но время идет. Время, мол, лечит.

Однако в этой связи позволю себе не согласиться с уважаемым мной футболистом. Не согласиться не в том, что время идет, а в том, что оно лечит. Похоже, многие наши сборники, особенно это касается легионеров, еще не отошли от ЧЕ. Они все еще таскают за собой тот негативный осадок. Иначе чем объяснить их нынешнее состояние?

***

Из троих вызванных голкиперов (имею ввиду основной список) Лунин не имеет игровой практики. И, похоже, до сих пор не оклемался от той приснопамятной игры с румынами. Но это полбеды, ведь есть два отличных вратаря – Трубин и Бущан. Да и, собственно, «последний редут» у меня лично вызывает меньше всего вопросов. Главное – просто сделать правильный выбор из двух кандидатов.

А вот в остальных игровых звеньях – беда. Необходимый тонус среди защитников имеют лишь Забарный и Тымчик. Ну и отчасти Миколенко. Хотя у него достаточно ошибок в «Эвертоне». Вызванные в сборную «горняки» провалили старт сезона, Таловеров практически не играет за ЛАСК, Попов не приехал в сборную из-за травмы спины.

Радуюсь за динамовскую полузащиту в сборной: они в отличной форме. Да, эта форма сознательно форсировалась на матчи квалификации Лиги чемпионов, но тем не менее. Хотя и здесь не обойтись без ложки дегтя: повреждение Шапаренко.

А далее – сплошное разочарование, уж извините меня за прямоту. Дончане (Судаков и Степаненко) не впечатляют, Зинченко, Мудрик и Сидорчук не имеют достаточной игровой практики в своих клубах, Цыганков после травмы и болезни, Малиновский – игрок настроения.

С форвардами ситуация чуть лучше: Ванат и Яремчук вроде бы в порядке. Но вот главная наша надежда в атаке – Довбик – пока что в затянувшейся зоне «турбулентности»: не забивает в новом клубе. Как не срослось на Евро, так и дальше все идет наперекосяк.

УАФ

Получается, что практически половина игроков стартового состава нашей сборной по тем или иным причинам не готовы к матчам с высоким игровым накалом. А в соперниках у нас, еще раз акцентирую внимание, тоже участники недавнего ЧЕ, команды как минимум не хуже нашей. И с точки зрения построения именно командной игры они будут выше нашей сборной. Это мое субъективное мнение.

Я отдаю себе отчет в том, что это не вина Сергея Реброва, что большинство наших легионеров сейчас не блещет, а футболисты «Шахтера» провалили старт сезона. Да, это не его вина. Это, скорее, его беда.

Но коль его перст указал именно на этих футболистов, а не на других, стало быть, теперь он за них в ответе. Целиком и полностью. И дай Бог, чтобы эти футболисты главного тренера сборной Украины не подвели. Не подвели в который раз.

Потому что в противном случае крыть уже будет нечем.