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Англия
04 сентября 2024, 15:24 | Обновлено 04 сентября 2024, 15:25
912
0

Два английских гранда нацелились на 100-миллионного полузащитника Реала

«Арсенал» и «Ливерпуль» интересуются Орельеном Тчуамени

04 сентября 2024, 15:24 | Обновлено 04 сентября 2024, 15:25
912
0
Два английских гранда нацелились на 100-миллионного полузащитника Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль» интересуются французским полузащитником мадридского «Реала» Орельеном Тчуамени, сообщает испанское издание todofichajes.

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По информации источника, хоть 24-летний футболист на данный момент является ключевым игроком королевского клуба, в следующем сезоне ситуация может измениться, ведь «сливочные» давно интересуются топовыми опорниками по типу Йозуа Киммиха и Родри. Изменением статуса Орельена могут воспользоваться вышеупомянутые клубы АПЛ.

В этой кампании Орельен Тчуамени провел 5 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Todofichajes.com
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