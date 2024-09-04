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  4. В Карпатах отреагировали на ракетный удар рашистов по центру Львова
Украина. Премьер лига
04 сентября 2024, 12:38 | Обновлено 04 сентября 2024, 13:27
1142
1

В Карпатах отреагировали на ракетный удар рашистов по центру Львова

Страна 404 продолжает терроризировать города Украины

04 сентября 2024, 12:38 | Обновлено 04 сентября 2024, 13:27
1142
1
В Карпатах отреагировали на ракетный удар рашистов по центру Львова
ФК Карпаты

Сегодня, 4 сентября, россия нанесла ракетный удар по центру города Львов. Футбольный клуб «Карпаты» из Львова отреагировал на очередной террористический акт рф.

«По меньшей мере семь жизней оборвались сегодня во Львове в результате ракетного удара страны-террориста – россии. Жилые дома, учебные заведения: у страны-террористки нет морали, а есть только цель – уничтожение украинцев и Украины.

Сегодня – Львов, вчера – Полтава, ежедневно – Харьков, Сумы и города по всей линии фронта. Украина продолжает бороться против чистого зла и к этой борьбе должен быть привлечен каждый: морально, финансово и физически. Ведь благодаря объединению мы выстояли и только объединенными можем продолжать борьбу.

Искренние соболезнования родным и близким тех, чью жизнь забрала россия. Не забудем, не простим, победим», – говорится в сообщении пресс-службы «львов».

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Министерство обороны Украины российско-украинская война бомбардировки Карпаты Львов Львов
Дмитро Олійник Источник: ФК Карпаты Львов
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Комментарии 1
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Strontium
Теперь только в Ужгороде и Минае можно играть матчи УПЛ.    Пока ещё.  Там очень близко граница Словакии.
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Теннис
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