Скоро официально? Известно, кто сейчас тренирует Оболонь вместо Иващенко

В понедельник, 2 сентября 2024 года, пока еще главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко в эксклюзивном интервью для Sport.ua сообщил, что руководство клуба приняло решение о его увольнении.

По информации источника, киевский клуб возглавил Сергей Шищенко. Бывший тренер «Полесья» был представлен футболистам «Оболони» в качестве нового главного тренера и уже успел провести первую тренировку с командой. «Оболонь» пока не сообщила об официальном назначении Шищенко.

«Оболонь» неудачно начала сезон УПЛ 2024/25, набрав за пять туров лишь одно очко. Киевский клуб замыкает турнирную таблицу УПЛ.