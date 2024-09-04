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Украина. Премьер лига
04 сентября 2024, 12:21 | Обновлено 04 сентября 2024, 13:28
803
0

Скоро официально? Известно, кто сейчас тренирует Оболонь вместо Иващенко

Команду возглавил Сергей Шищенко

04 сентября 2024, 12:21 | Обновлено 04 сентября 2024, 13:28
803
0
Скоро официально? Известно, кто сейчас тренирует Оболонь вместо Иващенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Шищенко

В понедельник, 2 сентября 2024 года, пока еще главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко в эксклюзивном интервью для Sport.ua сообщил, что руководство клуба приняло решение о его увольнении.

По информации источника, киевский клуб возглавил Сергей Шищенко. Бывший тренер «Полесья» был представлен футболистам «Оболони» в качестве нового главного тренера и уже успел провести первую тренировку с командой. «Оболонь» пока не сообщила об официальном назначении Шищенко.

«Оболонь» неудачно начала сезон УПЛ 2024/25, набрав за пять туров лишь одно очко. Киевский клуб замыкает турнирную таблицу УПЛ.

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Сергей Шищенко чемпионат Украины по футболу отставка назначение тренера Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Валерий Иващенко
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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