Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЦЫТКИН: «Все игроки Хуста получат статус свободных агентов»
Украина. Первая лига
04 сентября 2024, 10:48 | Обновлено 04 сентября 2024, 10:59
873
0

ЦЫТКИН: «Все игроки Хуста получат статус свободных агентов»

Главный тренер команды объяснил решение клуба

04 сентября 2024, 10:48 | Обновлено 04 сентября 2024, 10:59
873
0
ЦЫТКИН: «Все игроки Хуста получат статус свободных агентов»
ФК Хуст. Владимир Цыткин

Главный тренер «Хуста» Владимир Цыткин эксклюзивно для Sport.ua сообщил, соответствует ли действительности информация о том, что матч 5 тура его команды с «Металлистом» не состоится:

– Да, мне вчера клубное руководство сообщило, что из-за финансовых трудностей «Хуст» вынужден прекратить участие в перволиговом первенстве. Поэтому завтра не сыграем с харьковчанами. Сейчас вот занимаемся оформлением нашим игрокам статуса свободных агентов.

Конечно, обидно, ведь «Хуст» очень поздно начал подготовку к новому сезону, но это не помешало выполнить за короткое время большой объем работы.

На старте сезона «Хуст» в группе «А» потерпел три поражения подряд и замыкал турнирную таблицу.

Ранее «Хуст» сообщил, что 25-летнего игрока команды Николая Сираша с вокзала доставили работники ТЦК и СП в военкомат. Позже стало известно, что Сираш уже проходит военную службу на харьковском направлении.

По теме:
Президент ПФЛ: «Решение Хуста оказалось неожиданным»
Тренер клуба, пострадавшего от ТЦК, отреагировал на слухи об исчезновении
СУРКИС: «Помните: Беланда, Ленс. Эти легионеры были очень хорошие»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины снятие с чемпионата ликвидация Владимир Цыткин Хуст инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
Футбол | 04 сентября 2024, 08:11 10
Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец

Первую позицию в рейтинге занимает бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон

Определились два полуфиналиста US Open у мужчин
Теннис | 04 сентября 2024, 07:15 2
Определились два полуфиналиста US Open у мужчин
Определились два полуфиналиста US Open у мужчин

Американец Тиафо пробился в топ-4 мейджора на отказе Димитрова

«Потенциальный кандидат в сборную». Ребров оценил переход Довбика в Рому
Футбол | 04.09.2024, 10:26
«Потенциальный кандидат в сборную». Ребров оценил переход Довбика в Рому
«Потенциальный кандидат в сборную». Ребров оценил переход Довбика в Рому
Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024
Теннис | 04.09.2024, 03:31
Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024
Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Футбол | 03.09.2024, 22:25
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин
Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин
03.09.2024, 03:59
Теннис
Матч Чжэн Циньвень и Донны Векич установил рекорд на US Open
Матч Чжэн Циньвень и Донны Векич установил рекорд на US Open
02.09.2024, 10:55
Теннис
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
03.09.2024, 04:44 7
Футбол
«Он может победить его трижды за вечер». Сондерс – о реванше Усик – Фьюри
«Он может победить его трижды за вечер». Сондерс – о реванше Усик – Фьюри
02.09.2024, 11:25 4
Бокс
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
03.09.2024, 10:25 14
Футбол
Бывший полузащитник сборной Украины возглавил любительский клуб
Бывший полузащитник сборной Украины возглавил любительский клуб
02.09.2024, 11:09
Футбол
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
04.09.2024, 07:44 4
Бокс
Стало известно, когда будет доигран прерванный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер
Стало известно, когда будет доигран прерванный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер
02.09.2024, 11:57 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем