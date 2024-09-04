ЦЫТКИН: «Все игроки Хуста получат статус свободных агентов»
Главный тренер команды объяснил решение клуба
Главный тренер «Хуста» Владимир Цыткин эксклюзивно для Sport.ua сообщил, соответствует ли действительности информация о том, что матч 5 тура его команды с «Металлистом» не состоится:
– Да, мне вчера клубное руководство сообщило, что из-за финансовых трудностей «Хуст» вынужден прекратить участие в перволиговом первенстве. Поэтому завтра не сыграем с харьковчанами. Сейчас вот занимаемся оформлением нашим игрокам статуса свободных агентов.
Конечно, обидно, ведь «Хуст» очень поздно начал подготовку к новому сезону, но это не помешало выполнить за короткое время большой объем работы.
На старте сезона «Хуст» в группе «А» потерпел три поражения подряд и замыкал турнирную таблицу.
Ранее «Хуст» сообщил, что 25-летнего игрока команды Николая Сираша с вокзала доставили работники ТЦК и СП в военкомат. Позже стало известно, что Сираш уже проходит военную службу на харьковском направлении.
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