«Потенциальный кандидат в сборную». Ребров оценил переход Довбика в Рому

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал переход украинского нападающего Артема Довбика в римскую «Рому»:

«Не могу ничего сказать. Но я уверен, что если игрок переходит, то это его желание. Он хочет развиваться, он хочет сменить обстановку, поэтому это только его решение. Мы принимаем это решение.

Я уверен, что когда игрок меняет команду, то возникают новые чувства, новая мотивация. И я надеюсь, я уверен, что у Артема все будет хорошо. Он своей игрой в «Роме» докажет, что он потенциальный кандидат в сборную Украины».

Напомним, «Рома» подписала Артема Довбика в августе 2024 года за 30.5+6 миллионов евро, но в 3 первых матчах за «волков» 27-летний футболист не сумел отличиться ни одним результативным действием.