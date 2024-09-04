«Потенциальный кандидат в сборную». Ребров оценил переход Довбика в Рому
Главный тренер сборной Украины уверен, что Артём заиграет в Италии
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал переход украинского нападающего Артема Довбика в римскую «Рому»:
«Не могу ничего сказать. Но я уверен, что если игрок переходит, то это его желание. Он хочет развиваться, он хочет сменить обстановку, поэтому это только его решение. Мы принимаем это решение.
Я уверен, что когда игрок меняет команду, то возникают новые чувства, новая мотивация. И я надеюсь, я уверен, что у Артема все будет хорошо. Он своей игрой в «Роме» докажет, что он потенциальный кандидат в сборную Украины».
Напомним, «Рома» подписала Артема Довбика в августе 2024 года за 30.5+6 миллионов евро, но в 3 первых матчах за «волков» 27-летний футболист не сумел отличиться ни одним результативным действием.
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Що за маячня? Довбик вже понад 3 роки основний гравець збірної, і найкращий форвард.
Ну не совпадает заголовок же с интервью Станиславовича.
Как у вас так выходит?
Он эту фразу в конце сказал.
Вы ее тульнули в заголовок.