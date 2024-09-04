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  4. «Потенциальный кандидат в сборную». Ребров оценил переход Довбика в Рому
Италия
04 сентября 2024, 10:26 |
1148
7

«Потенциальный кандидат в сборную». Ребров оценил переход Довбика в Рому

Главный тренер сборной Украины уверен, что Артём заиграет в Италии

04 сентября 2024, 10:26 |
1148
7
«Потенциальный кандидат в сборную». Ребров оценил переход Довбика в Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал переход украинского нападающего Артема Довбика в римскую «Рому»:

«Не могу ничего сказать. Но я уверен, что если игрок переходит, то это его желание. Он хочет развиваться, он хочет сменить обстановку, поэтому это только его решение. Мы принимаем это решение.

Я уверен, что когда игрок меняет команду, то возникают новые чувства, новая мотивация. И я надеюсь, я уверен, что у Артема все будет хорошо. Он своей игрой в «Роме» докажет, что он потенциальный кандидат в сборную Украины».

Напомним, «Рома» подписала Артема Довбика в августе 2024 года за 30.5+6 миллионов евро, но в 3 первых матчах за «волков» 27-летний футболист не сумел отличиться ни одним результативным действием.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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turist86
 "Потенційний кандидат в збірну?"
Що за маячня? Довбик вже понад 3 роки основний гравець збірної, і найкращий форвард. 
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+3
Boodya
Тобто цей "потенційний" а Судаковомудрики беззаперечні.
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+2
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Умник
Вот не обижайтесь спорт.юа
Ну не совпадает заголовок же с интервью Станиславовича.
Как у вас так выходит?
Он эту фразу в конце сказал.
Вы ее тульнули в заголовок.
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0
MaximusOne
Наразі по формі два найкращий укр форварда це Краснопір і Кухаревич.
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0
Dfs2262ar
Та не заграє він у Ромі! Я впевнений у цьому! Жирона - то була дійсно його команда. Тут він загубиться, нажаль((
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0
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
Я И МАЯ КРОТО БОТО БАНДА В НЕДАУМЕНЕИ ПАЧЕМУ В СБОРНАЙ ЕГРАЕТ КАКОЙ ТА ДОВБЕК ДАЛЖЕН ЕГРАТЬ ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ДАНЕЧЬКА СЕКАН
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-1
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