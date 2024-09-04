Ливерпуль принял решение о будущем Салахе

Английский «Ливерпуль» хочет продлить контракт с египетским нападающим Мохамедом Салахом, сообщает британское издание Sky Sports.

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По информации источника, переговоры по новому соглашению с 32-летним футболистом начнутся в течение следующих месяцев.

Действующий рабочие договор игрока с мерсисайдцами действует до завершения сезона 2024/25.

В этой кампании Мохамед Салах провел 3 матча в Английской Премьер-лиге, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.