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Украина. Премьер лига
04 сентября 2024, 02:59 | Обновлено 04 сентября 2024, 07:11
16
0

БУДКОВСКИЙ: «Мы должны сохранять и продолжать дух мужиков»

Капитан Зари рассказал о матче 5-го тура УПЛ против Оболони

04 сентября 2024, 02:59 | Обновлено 04 сентября 2024, 07:11
16
0
БУДКОВСКИЙ: «Мы должны сохранять и продолжать дух мужиков»
Камон, Плей! Филипп Будковский

Капитан луганской Зари Филипп Будковский рассказал о матче 5-го тура УПЛ против Оболони (2:0), в котором он забил гол:

«Все удовлетворены, команда победила. Приятно выходить с капитанской повязкой, еще и забить. Но нам есть над чем работать, потому что прошлую игру проиграли. А потому этой победой реабилитировались перед болельщиками, благодарим их за поддержку.

Я перед игрой говорил ребятам, что должны сохранять этот дух мужиков из года в год. Тем более нас так называют болельщики. И сейчас нам это удалось.

Было очень жарко, +32, и здесь кто первый забьет, тот и получит инициативу. Мы воспользовались ошибкой Оболони, поэтому и удалось забрать инициативу в свою пользу».

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Филипп Будковский Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Заря
Николай Степанов Источник: Telegram
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