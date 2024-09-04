БУДКОВСКИЙ: «Мы должны сохранять и продолжать дух мужиков»
Капитан Зари рассказал о матче 5-го тура УПЛ против Оболони
Капитан луганской Зари Филипп Будковский рассказал о матче 5-го тура УПЛ против Оболони (2:0), в котором он забил гол:
«Все удовлетворены, команда победила. Приятно выходить с капитанской повязкой, еще и забить. Но нам есть над чем работать, потому что прошлую игру проиграли. А потому этой победой реабилитировались перед болельщиками, благодарим их за поддержку.
Я перед игрой говорил ребятам, что должны сохранять этот дух мужиков из года в год. Тем более нас так называют болельщики. И сейчас нам это удалось.
Было очень жарко, +32, и здесь кто первый забьет, тот и получит инициативу. Мы воспользовались ошибкой Оболони, поэтому и удалось забрать инициативу в свою пользу».
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