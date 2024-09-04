БУДКОВСКИЙ: «Мы должны сохранять и продолжать дух мужиков»

Капитан луганской Зари Филипп Будковский рассказал о матче 5-го тура УПЛ против Оболони (2:0), в котором он забил гол:

«Все удовлетворены, команда победила. Приятно выходить с капитанской повязкой, еще и забить. Но нам есть над чем работать, потому что прошлую игру проиграли. А потому этой победой реабилитировались перед болельщиками, благодарим их за поддержку.

Я перед игрой говорил ребятам, что должны сохранять этот дух мужиков из года в год. Тем более нас так называют болельщики. И сейчас нам это удалось.

Было очень жарко, +32, и здесь кто первый забьет, тот и получит инициативу. Мы воспользовались ошибкой Оболони, поэтому и удалось забрать инициативу в свою пользу».