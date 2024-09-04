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Молодежные турниры
04 сентября 2024, 04:23 | Обновлено 04 сентября 2024, 05:02
37
0

Украинские арбитры будут работать на матче отбора к Евро-2025 U-21

Алексей Деревинский будет обслуживать матч Исландия U-21 – Дания U-21

04 сентября 2024, 04:23 | Обновлено 04 сентября 2024, 05:02
37
0
Украинские арбитры будут работать на матче отбора к Евро-2025 U-21
УЕФА

На отборочном матче Евро-2025 U-21 Исландия U-21 – Дания U-21 будет работать судейская бригада из Украины.

Поединок в группе I состоится 6 сентября в Рейкьявике, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром будет работать Алексей Деревинский. На линиях ему помогут Семен Шлончак и Виктор Матяш.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Клим Заброда, отмечает УАФ.

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Евро-2025 U-21 судейские назначения сборная Исландии по футболу U-21 сборная Дании по футболу U-21 Алексей Деревинский Семен Шлончак Виктор Матяш Клим Заброда
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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