Украинские арбитры будут работать на матче отбора к Евро-2025 U-21

На отборочном матче Евро-2025 U-21 Исландия U-21 – Дания U-21 будет работать судейская бригада из Украины.

Поединок в группе I состоится 6 сентября в Рейкьявике, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром будет работать Алексей Деревинский. На линиях ему помогут Семен Шлончак и Виктор Матяш.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Клим Заброда, отмечает УАФ.