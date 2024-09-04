Молодежные турниры04 сентября 2024, 04:23 | Обновлено 04 сентября 2024, 05:02
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Украинские арбитры будут работать на матче отбора к Евро-2025 U-21
Алексей Деревинский будет обслуживать матч Исландия U-21 – Дания U-21
04 сентября 2024, 04:23 | Обновлено 04 сентября 2024, 05:02
37
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На отборочном матче Евро-2025 U-21 Исландия U-21 – Дания U-21 будет работать судейская бригада из Украины.
Поединок в группе I состоится 6 сентября в Рейкьявике, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главным арбитром будет работать Алексей Деревинский. На линиях ему помогут Семен Шлончак и Виктор Матяш.
Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Клим Заброда, отмечает УАФ.
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