Тренер Динамо U-19 оценил жеребьевку Юношеской лиги УЕФА

Динамо U-19 во втором раунде Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА сыграет против Марибора (Словения) или Линкольна (Гибралтар). Тренер киевлян Игорь Костюк поделился впечатлениями от жеребьевки.

– Фаворитом в этой паре является Марибор, действующий чемпион. Они традиционно выступают в юношеской Лиге УЕФА, это добротная команда, знаем, что она отличается от других своими силовыми качествами, кроме того, они являются хорошими поставщиками квалифицированных игроков в Европу. Потому, думаю, будет очень интересно. Подойдем к противостоянию с ними со всем вниманием и подробно проанализируем соперника. Скорее всего, будем играть именно с ними.

– Довольны ли жеребьевкой?

– Это жребий. Не в первом, так во втором раунде попадутся сложные соперники. На этой стадии все соперники плюс-минус равны.

– Удастся ли наиграть все то, что вы запланировали во второй раунд?

– Как раз есть время проанализировать соперника, понять, как они играют, и в следующих играх будем понимать, что именно нам нужно делать, чтобы быть лучше Марибора и наигрывать ту тактику, которую мы будем использовать в еврокубках. Не считаю, что команда из Гибралтара будет оказывать серьезное сопротивление Марибору в первом квалификационном раунде, но и эти матчи проанализируем, чтобы понимать силу своего соперника.

Конечно, это международный опыт, мы представляем нашу страну на международной арене. Мы задали высокую планку своими выступлениями в предыдущих сезонах юношеской Лиги УЕФА, поэтому к нам относятся очень внимательно. Конечно, для игроков выступления на международной арене – это место, где они приобретают европейский опыт, чтобы совершенствовать свое мастерство.