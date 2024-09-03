«Это мечта». Игнатенко рассказал, почему решил перебраться в Слован

Словацкий клуб Слован перед выступлениями в основном этапе Лиги чемпионов подписал экс-игрока Шахтера и сборной Украины Даниила Игнатенко.

Игрок после ухода из Бордо был свободным агентом.

«Доволен перейти в Слован, начинаю новый этап в своей карьере. Хочу помочь команде, которая сыграет в Лиге чемпионов. Это всегда было моей мечтой, поэтому я уже жду матчей команды, особенно на прекрасном домашнем стадионе», – сказал Игнатенко.

Слован в ЛЧ сыграет против Манчестер Сити, Селтика, Жироны, Динамо Загреб, Милана, Атлетико, Штутгарта и Баварии.