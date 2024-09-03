«Это мечта». Игнатенко рассказал, почему решил перебраться в Слован
Команда сыграет в Лиге чемпионов
Словацкий клуб Слован перед выступлениями в основном этапе Лиги чемпионов подписал экс-игрока Шахтера и сборной Украины Даниила Игнатенко.
Игрок после ухода из Бордо был свободным агентом.
«Доволен перейти в Слован, начинаю новый этап в своей карьере. Хочу помочь команде, которая сыграет в Лиге чемпионов. Это всегда было моей мечтой, поэтому я уже жду матчей команды, особенно на прекрасном домашнем стадионе», – сказал Игнатенко.
Слован в ЛЧ сыграет против Манчестер Сити, Селтика, Жироны, Динамо Загреб, Милана, Атлетико, Штутгарта и Баварии.
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