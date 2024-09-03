Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это мечта». Игнатенко рассказал, почему решил перебраться в Слован
Другие новости
03 сентября 2024, 19:45 | Обновлено 03 сентября 2024, 19:46
607
0

«Это мечта». Игнатенко рассказал, почему решил перебраться в Слован

Команда сыграет в Лиге чемпионов

03 сентября 2024, 19:45 | Обновлено 03 сентября 2024, 19:46
607
0
«Это мечта». Игнатенко рассказал, почему решил перебраться в Слован
ФК Слован

Словацкий клуб Слован перед выступлениями в основном этапе Лиги чемпионов подписал экс-игрока Шахтера и сборной Украины Даниила Игнатенко.

Игрок после ухода из Бордо был свободным агентом.

«Доволен перейти в Слован, начинаю новый этап в своей карьере. Хочу помочь команде, которая сыграет в Лиге чемпионов. Это всегда было моей мечтой, поэтому я уже жду матчей команды, особенно на прекрасном домашнем стадионе», – сказал Игнатенко.

Слован в ЛЧ сыграет против Манчестер Сити, Селтика, Жироны, Динамо Загреб, Милана, Атлетико, Штутгарта и Баварии.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины перешел в клуб, игравший с россиянами
Георгий СУДАКОВ: «Шахтеру без Мудрика сложно играть в тот же футбол»
Играли с россиянами. Участник ЛЧ подпишет экс-игрока сборной Украины
Даниил Игнатенко Слован Братислава Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: ФК Слован Братислава
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ключевой игрок сборной Албании может не сыграть против Украины
Футбол | 03 сентября 2024, 18:44 0
Ключевой игрок сборной Албании может не сыграть против Украины
Ключевой игрок сборной Албании может не сыграть против Украины

У Берата Джимсити мышечная травма

Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
Футбол | 03 сентября 2024, 04:44 6
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25

Сине-желтые в квартете сыграют против Чехии, Албании и Грузии

ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
Олимпийские игры | 03.09.2024, 02:12
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
Бущан мог летом перейти в клуб АПЛ
Футбол | 03.09.2024, 14:12
Бущан мог летом перейти в клуб АПЛ
Бущан мог летом перейти в клуб АПЛ
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
Футбол | 03.09.2024, 07:10
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин
Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин
03.09.2024, 03:59
Теннис
Стала известна оценка Довбика за матч против итальянского гранда Ювентуса
Стала известна оценка Довбика за матч против итальянского гранда Ювентуса
02.09.2024, 00:06 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран
01.09.2024, 21:18 76
Футбол
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
01.09.2024, 16:36 10
Футбол
«Победит нокаутом». Сондерс сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Победит нокаутом». Сондерс сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
01.09.2024, 18:44 8
Бокс
Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024
Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024
02.09.2024, 01:59 2
Теннис
Определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин
Определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин
03.09.2024, 06:56
Теннис
Стало известно, когда будет доигран прерванный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер
Стало известно, когда будет доигран прерванный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер
02.09.2024, 11:57 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем