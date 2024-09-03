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Лига наций
03 сентября 2024, 18:44 |
242
0

Ключевой игрок сборной Албании может не сыграть против Украины

У Берата Джимсити мышечная травма

03 сентября 2024, 18:44 |
242
0
Ключевой игрок сборной Албании может не сыграть против Украины
УЕФА. Берат Джимсити

Защитник «Аталанты» и сборной Албании Берат Джимсити может пропустить предстоящие матчи Лиги наций против Украины и Грузии (7 и 10 сентября соответственно). 31-летний футболист получил мышечную травму в распоряжении сборной.

В связи с травмой Джимсити в сборную Албании довызван 22-летний защитник «Бенфики» Адриан Байрами, на счету которого пока что нет ни одного официального матча за национальную команду.

Напомним, кроме Грузии и Украины, соперниками Албании по группе В1 Лиги наций является сборная Чехии.

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Берат Джимсити травма сборная Албании по футболу сборная Украины по футболу Украина - Албания
Олег Дидух Источник
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