Ключевой игрок сборной Албании может не сыграть против Украины

Защитник «Аталанты» и сборной Албании Берат Джимсити может пропустить предстоящие матчи Лиги наций против Украины и Грузии (7 и 10 сентября соответственно). 31-летний футболист получил мышечную травму в распоряжении сборной.

В связи с травмой Джимсити в сборную Албании довызван 22-летний защитник «Бенфики» Адриан Байрами, на счету которого пока что нет ни одного официального матча за национальную команду.

Напомним, кроме Грузии и Украины, соперниками Албании по группе В1 Лиги наций является сборная Чехии.