ОФИЦИАЛЬНО. Севилья продала экс-игрока сборной Аргентины в Мексику

Мексиканский «Монтеррей» официально сообщил о подписании вингера «Севильи» Лукаса Окампоса. Контракт с 30-летним аргентинцем рассчитан на три года – до лета 2027 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, она составила 7,25 миллиона евро.

Окампос выступал за «Севилью» с 2019 года, вторую половину сезона 2022/2023 провел в аренде в «Аяксе». В прошлом сезоне на его счету 5 голов и 4 ассиста в 45 матчах за «Севилью» во всех турнирах.

Окампос провел 12 матчей за сборную Аргентины и отличился в них 2 забитыми голами.