Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Севилья продала экс-игрока сборной Аргентины в Мексику
Испания
03 сентября 2024, 18:02 |
288
0

ОФИЦИАЛЬНО. Севилья продала экс-игрока сборной Аргентины в Мексику

Лукас Окампос будет выступать за «Монтеррей»

03 сентября 2024, 18:02 |
288
0
ОФИЦИАЛЬНО. Севилья продала экс-игрока сборной Аргентины в Мексику
ФК Монтеррей. Лукас Окампос

Мексиканский «Монтеррей» официально сообщил о подписании вингера «Севильи» Лукаса Окампоса. Контракт с 30-летним аргентинцем рассчитан на три года – до лета 2027 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, она составила 7,25 миллиона евро.

Окампос выступал за «Севилью» с 2019 года, вторую половину сезона 2022/2023 провел в аренде в «Аяксе». В прошлом сезоне на его счету 5 голов и 4 ассиста в 45 матчах за «Севилью» во всех турнирах.

Окампос провел 12 матчей за сборную Аргентины и отличился в них 2 забитыми голами.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал игрока Шахтера. Он переехал в УПЛ в 2024
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Кащук вернулся в Азербайджан
УГАРТЕ: «Играть за МЮ – это сбывшаяся мечта»
Лукас Окампос Монтеррей Севилья трансферы трансферы Ла Лиги
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В результате ракетного удара по Полтаве погиб минимум 41 человек
Война | 03 сентября 2024, 15:12 19
В результате ракетного удара по Полтаве погиб минимум 41 человек
В результате ракетного удара по Полтаве погиб минимум 41 человек

Оккупанты нанесли варварский удар по одному из учебных заведений города

МОРГАН: «Девочке следовало бросить 3-й мяч в насмешливое лицо Путинцевой»
Теннис | 03 сентября 2024, 03:39 2
МОРГАН: «Девочке следовало бросить 3-й мяч в насмешливое лицо Путинцевой»
МОРГАН: «Девочке следовало бросить 3-й мяч в насмешливое лицо Путинцевой»

Известный журналист и Борис Беккер раскритиковали казахстанскую теннисистку на US Open

Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
Футбол | 03.09.2024, 04:44
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
Новый конкурент Мудрика рассказал, почему выбрал Челси
Футбол | 03.09.2024, 17:28
Новый конкурент Мудрика рассказал, почему выбрал Челси
Новый конкурент Мудрика рассказал, почему выбрал Челси
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
Олимпийские игры | 03.09.2024, 02:12
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024
Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024
02.09.2024, 01:59 2
Теннис
Мичел признался, почему заменил Цыганкова после 1-го тайма игры с Севильей
Мичел признался, почему заменил Цыганкова после 1-го тайма игры с Севильей
02.09.2024, 07:35 3
Футбол
Матч Чжэн Циньвень и Донны Векич установил рекорд на US Open
Матч Чжэн Циньвень и Донны Векич установил рекорд на US Open
02.09.2024, 10:55
Теннис
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
03.09.2024, 07:10 3
Футбол
Стали известны две первые пары 1/4 финала US Open у женщин
Стали известны две первые пары 1/4 финала US Open у женщин
02.09.2024, 09:15
Теннис
Пока управу не нашли. Известна 3-я участница 1/4 финала US Open
Пока управу не нашли. Известна 3-я участница 1/4 финала US Open
02.09.2024, 04:33
Теннис
Стала известна оценка Довбика за матч против итальянского гранда Ювентуса
Стала известна оценка Довбика за матч против итальянского гранда Ювентуса
02.09.2024, 00:06 3
Футбол
Стало известно, когда будет доигран прерванный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер
Стало известно, когда будет доигран прерванный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер
02.09.2024, 11:57 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем