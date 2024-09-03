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Испания
03 сентября 2024, 18:20 | Обновлено 03 сентября 2024, 18:23
346
1

В Ла Лиге может состояться первая в истории забастовка тренеров

4 сентября состоится встреча коучей с представителями Ла Лиги

03 сентября 2024, 18:20 | Обновлено 03 сентября 2024, 18:23
346
1
В Ла Лиге может состояться первая в истории забастовка тренеров
Marca. Встреча коучей Ла Лиги

Утром 3 сентября состоялась встреча главных тренеров Ла Лиги в Лас-Росасе-де-Мадриде. Коучи испанского чемпионата выразили свою обеспокоенность по поводу ситуации с неоплатой главному тренеру в случае его увольнения, сообщает Marca.

Причиной беспокойства коучей стало увольнение главного тренера «Вильяррела» Кике Сетьена и наставника «Реал Овьедо» Альваро Керверы. Коучи попытаются добиться выплаты заработной платы в случае увольнения. Это может привести к уменьшению количества уволенных наставников в Ла Лиге.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, выйдя из зала, в котором проходила встреча, заявил, что 4 сентября состоится разговор с Ла Лигой. В случае, если переговоры с представителями чемпионата по футболу не помогут достичь консенсуса, состоится первая в истории забастовка тренеров Ла Лиги.

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти Кике Сетьен
Іван Распутін Источник: Marca
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Falko
А в чому буде проявлятися страйк? Команди гратимуть без тренерів? Хто керуватиме грою: лікарі, масажисти, кузьмічи?
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