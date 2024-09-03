В честь легенды Реала назовут стадион в Бразилии
Стадион академии «Флуминенсе» будет назван в честь Марсело
«Флуминенсе» официально сообщил о том, что стадион клубной академии «Вале де Ларанжейрас» будет переименован в честь легендарного игрока команды, Марсело. Теперь он будет называться «Марсело Виейра».
Официальная церемония переименования состоится в четверг, 5 сентября.
Марсело является воспитанником «Флуминенсе», выступал за первую команду до 2007 года, после чего вернулся в родной клуб в 2023 году. Марсело известен, прежде всего, по выступлениям за «Реал», с которым пять раз выигрывал Лигу чемпионов. Он защищал цвета мадридского клуба в 2007 – 2022 годах.
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