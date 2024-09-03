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  4. В честь легенды Реала назовут стадион в Бразилии
Бразилия
03 сентября 2024, 17:50 |
668
0

В честь легенды Реала назовут стадион в Бразилии

Стадион академии «Флуминенсе» будет назван в честь Марсело

03 сентября 2024, 17:50 |
668
0
В честь легенды Реала назовут стадион в Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело

«Флуминенсе» официально сообщил о том, что стадион клубной академии «Вале де Ларанжейрас» будет переименован в честь легендарного игрока команды, Марсело. Теперь он будет называться «Марсело Виейра».

Официальная церемония переименования состоится в четверг, 5 сентября.

Марсело является воспитанником «Флуминенсе», выступал за первую команду до 2007 года, после чего вернулся в родной клуб в 2023 году. Марсело известен, прежде всего, по выступлениям за «Реал», с которым пять раз выигрывал Лигу чемпионов. Он защищал цвета мадридского клуба в 2007 – 2022 годах.

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Флуминенсе Марсело
Олег Дидух Источник: ФК Флуминенсе
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