Новый конкурент Мудрика рассказал, почему выбрал Челси
Санчо надеется стабильно играть
В последние часы трансферного окна Челси арендовал у Манчестер Юнайтед хавбека Джейдона Санчо. Ранее сообщалось, что игрок хочет играть левым вингером, где он будет конкурировать с Михаилом Мудриком.
«Перешел в Челси из-за тренера. Он позвонил мне, рассказал о проекте. Я надеюсь, что получу здесь игровую практику. Уже не могу дождаться старта работы».
«Тренер любит, когда вингеры играют один в один, когда комбинируют с другими хавбеками. Меня привлекает этот стиль. Надеюсь, этот переход обеспечит команде мои голы и ассисты», – сказал Санчо.
Ранее Синие подписали атакующих хавбеков Педру Нету и Жоау Феликса.
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