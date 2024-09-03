Новый конкурент Мудрика рассказал, почему выбрал Челси

В последние часы трансферного окна Челси арендовал у Манчестер Юнайтед хавбека Джейдона Санчо. Ранее сообщалось, что игрок хочет играть левым вингером, где он будет конкурировать с Михаилом Мудриком.

«Перешел в Челси из-за тренера. Он позвонил мне, рассказал о проекте. Я надеюсь, что получу здесь игровую практику. Уже не могу дождаться старта работы».

«Тренер любит, когда вингеры играют один в один, когда комбинируют с другими хавбеками. Меня привлекает этот стиль. Надеюсь, этот переход обеспечит команде мои голы и ассисты», – сказал Санчо.

Ранее Синие подписали атакующих хавбеков Педру Нету и Жоау Феликса.