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Англия
03 сентября 2024, 17:28 |
494
2

Новый конкурент Мудрика рассказал, почему выбрал Челси

Санчо надеется стабильно играть

03 сентября 2024, 17:28 |
494
2
Новый конкурент Мудрика рассказал, почему выбрал Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

В последние часы трансферного окна Челси арендовал у Манчестер Юнайтед хавбека Джейдона Санчо. Ранее сообщалось, что игрок хочет играть левым вингером, где он будет конкурировать с Михаилом Мудриком.

«Перешел в Челси из-за тренера. Он позвонил мне, рассказал о проекте. Я надеюсь, что получу здесь игровую практику. Уже не могу дождаться старта работы».

«Тренер любит, когда вингеры играют один в один, когда комбинируют с другими хавбеками. Меня привлекает этот стиль. Надеюсь, этот переход обеспечит команде мои голы и ассисты», – сказал Санчо.

Ранее Синие подписали атакующих хавбеков Педру Нету и Жоау Феликса.

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Джейдон Санчо Челси Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Football London
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Serhii P.
Засяде Мудрик на банку, а зимою піде в оренду.
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