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  4. Ники БАТТ: «Я не вижу плана в проекте Манчестер Юнайтед»
Англия
03 сентября 2024, 16:45 | Обновлено 03 сентября 2024, 16:46
177
0

Ники БАТТ: «Я не вижу плана в проекте Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» – о ситуации в клубе

03 сентября 2024, 16:45 | Обновлено 03 сентября 2024, 16:46
177
0
Ники БАТТ: «Я не вижу плана в проекте Манчестер Юнайтед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ники Батт

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ники Батт раскритиковал работу клуба на трансферном рынке:

«Я не вижу плана в их проекте, в подписаниях, я не понимаю, на каких игроков они рассчитывают. У «Манчестер Юнайтед» совершенно новая система подбора персонала и игроков. Но футболисты, которых мы подписываем, не являются суперзвездами своих клубов. Они просто достойные игроки.

«Манчестер Юнайтед» обычно подписывал контракты с лучшими, а теперь мы видим тех, кто, возможно, даже не играл в своих клубах в предыдущем сезоне. Похоже, мы выходим на рынок для покупки подобных игроков, и это странно».

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Манчестер Юнайтед
Олег Дидух Источник: talkSPORT
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