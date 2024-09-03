Ники БАТТ: «Я не вижу плана в проекте Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ники Батт раскритиковал работу клуба на трансферном рынке:

«Я не вижу плана в их проекте, в подписаниях, я не понимаю, на каких игроков они рассчитывают. У «Манчестер Юнайтед» совершенно новая система подбора персонала и игроков. Но футболисты, которых мы подписываем, не являются суперзвездами своих клубов. Они просто достойные игроки.

«Манчестер Юнайтед» обычно подписывал контракты с лучшими, а теперь мы видим тех, кто, возможно, даже не играл в своих клубах в предыдущем сезоне. Похоже, мы выходим на рынок для покупки подобных игроков, и это странно».