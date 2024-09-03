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Украина. Премьер лига
03 сентября 2024, 17:10 |
409
2

Суркис высказался о трансферах Динамо: «Мы качественно усилили состав»

Президент клуба доволен трансферной работой

03 сентября 2024, 17:10 |
409
2
Суркис высказался о трансферах Динамо: «Мы качественно усилили состав»
ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис считает, что киевляне летом хорошо поработали на трансферном рынке, учитывая проблема с приглашением сильных легионеров.

«Матчи Лиги Европы покажут, на что мы способны, какие позиции нам еще нужно усиливать. Мы качественно усилились летом, и главный тренер это может подтвердить. Приглашать иностранных игроков – это и дорого, и очень тяжело, учитывая, что идет война. Не все хотят сюда ехать. Те футболисты, которых приглашают другие команды – «Полесье», ЛНЗ... Мы видели этих футболистов, это уровень этих команд».

«Динамо» же представляет страну, делает это достойно, поэтому, считаю, нам нужны очень хорошие игроки. Когда-то мы могли их пригласить, наверное, вы помните Беланда и Ленса – это очень хорошие ребята, они составляли конкуренцию украинцам. Но на сегодняшний день у нас украинская команда, молодая. У нас хорошо развита детская школа. С каждой игрой прогрессирует Михавко, который вышел на поле с травмой, потому что Александр Шовковский не хотел рисковать и выпускать Себальоса».

«Также у нас травмирован Попов, с микротравмой Шапаренко. Также Буяльский в течение трех недель болел. Словом, проблемы есть, но ребята, которые вышли в составе (против ЛНЗ – прим), доказали, что могут заменить тех, кто не мог играть», – сказал Суркис.

Летом клуб подписал Брайана Себальоса, Александра Пихальонка, Валентина Рубчинского и Максима Брагару.

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Динамо Киев Игорь Суркис трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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nick07
якісно то напевно трохи інше значення. Але, враховуючи, що підписали багато молоді, то з часом може кількість переросте в якість.
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0
Перець
Скільки ще буде полірувати лавку Себальос, чи може знову для баласту взяли ,до інших питань нема дійсно підсилили команду
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