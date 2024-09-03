Суркис высказался о трансферах Динамо: «Мы качественно усилили состав»

Президент «Динамо» Игорь Суркис считает, что киевляне летом хорошо поработали на трансферном рынке, учитывая проблема с приглашением сильных легионеров.

«Матчи Лиги Европы покажут, на что мы способны, какие позиции нам еще нужно усиливать. Мы качественно усилились летом, и главный тренер это может подтвердить. Приглашать иностранных игроков – это и дорого, и очень тяжело, учитывая, что идет война. Не все хотят сюда ехать. Те футболисты, которых приглашают другие команды – «Полесье», ЛНЗ... Мы видели этих футболистов, это уровень этих команд».

«Динамо» же представляет страну, делает это достойно, поэтому, считаю, нам нужны очень хорошие игроки. Когда-то мы могли их пригласить, наверное, вы помните Беланда и Ленса – это очень хорошие ребята, они составляли конкуренцию украинцам. Но на сегодняшний день у нас украинская команда, молодая. У нас хорошо развита детская школа. С каждой игрой прогрессирует Михавко, который вышел на поле с травмой, потому что Александр Шовковский не хотел рисковать и выпускать Себальоса».

«Также у нас травмирован Попов, с микротравмой Шапаренко. Также Буяльский в течение трех недель болел. Словом, проблемы есть, но ребята, которые вышли в составе (против ЛНЗ – прим), доказали, что могут заменить тех, кто не мог играть», – сказал Суркис.

Летом клуб подписал Брайана Себальоса, Александра Пихальонка, Валентина Рубчинского и Максима Брагару.