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  4. Бешикташ подпишет чемпиона Европы-2016
Турция
03 сентября 2024, 15:30 |
211
0

Бешикташ подпишет чемпиона Европы-2016

Жоау Мариу продолжит карьеру в Турции

03 сентября 2024, 15:30 |
211
0
Бешикташ подпишет чемпиона Европы-2016
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Мариу

«Бешикташ» близок к подписанию полузащитника «Бенфики» и бывшего игрока сборной Португалии Жоау Мариу. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По его информации, Мариу перейдет в «Бешикташ» на правах полноценного трансфера стоимостью в 3,5 миллиона евро. С 31-летним португальцем будет подписан контракт на три года – до лета 2027 года. Завтра, 4 сентября игрок пройдет медосмотр.

Жоау Мариу выступает за «Бенфику» с лета 2021 года. В прошлом сезоне на его счету 9 голов и 4 ассиста в 51 матче во всех турнирах.

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Бешикташ Жоау Мариу Бенфика трансферы Николо Скира
Олег Дидух Источник: Николо Скира
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