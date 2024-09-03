Бешикташ подпишет чемпиона Европы-2016

«Бешикташ» близок к подписанию полузащитника «Бенфики» и бывшего игрока сборной Португалии Жоау Мариу. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По его информации, Мариу перейдет в «Бешикташ» на правах полноценного трансфера стоимостью в 3,5 миллиона евро. С 31-летним португальцем будет подписан контракт на три года – до лета 2027 года. Завтра, 4 сентября игрок пройдет медосмотр.

Жоау Мариу выступает за «Бенфику» с лета 2021 года. В прошлом сезоне на его счету 9 голов и 4 ассиста в 51 матче во всех турнирах.