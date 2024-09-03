Украина. Премьер лига03 сентября 2024, 14:23 | Обновлено 03 сентября 2024, 14:48
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Карпаты близки к подписанию хавбека из Бразилии, он уже приехал во Львов
Контракт полузащитника Бруниньо принадлежит клубу Атлетико Минейро
03 сентября 2024, 14:23 | Обновлено 03 сентября 2024, 14:48
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Львовские Карпаты близки к подписанию атакующего хавбека Бруниньо (Бруно Роберто Перейра да Силвы).
По информации ТаТоТаке, 24-летний бразилец уже прибыл во Львов для прохождения медосмотра.
Бруниньо может сыграть как на позиции инсайда, так и на обоих флангах полузащиты.
Контракт полузащитника принадлежит Атлетико Минейро, соглашение рассчитано до 31 декабря 2025 года.
В 2024 году Бруниньо выступал за бразильский клуб Сеара на правах аренды (7 матчей, без забитых голов).
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