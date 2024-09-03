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Украина. Премьер лига
03 сентября 2024, 14:23 | Обновлено 03 сентября 2024, 14:48
370
0

Карпаты близки к подписанию хавбека из Бразилии, он уже приехал во Львов

Контракт полузащитника Бруниньо принадлежит клубу Атлетико Минейро

03 сентября 2024, 14:23 | Обновлено 03 сентября 2024, 14:48
370
0
Карпаты близки к подписанию хавбека из Бразилии, он уже приехал во Львов
ФК Атлетико Минейро. Бруниньо

Львовские Карпаты близки к подписанию атакующего хавбека Бруниньо (Бруно Роберто Перейра да Силвы).

По информации ТаТоТаке, 24-летний бразилец уже прибыл во Львов для прохождения медосмотра.

Бруниньо может сыграть как на позиции инсайда, так и на обоих флангах полузащиты.

Контракт полузащитника принадлежит Атлетико Минейро, соглашение рассчитано до 31 декабря 2025 года.

В 2024 году Бруниньо выступал за бразильский клуб Сеара на правах аренды (7 матчей, без забитых голов).

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Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Атлетико Минейро Сеара ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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