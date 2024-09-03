Карпаты близки к подписанию хавбека из Бразилии, он уже приехал во Львов

Львовские Карпаты близки к подписанию атакующего хавбека Бруниньо (Бруно Роберто Перейра да Силвы).

По информации ТаТоТаке, 24-летний бразилец уже прибыл во Львов для прохождения медосмотра.

Бруниньо может сыграть как на позиции инсайда, так и на обоих флангах полузащиты.

Контракт полузащитника принадлежит Атлетико Минейро, соглашение рассчитано до 31 декабря 2025 года.

В 2024 году Бруниньо выступал за бразильский клуб Сеара на правах аренды (7 матчей, без забитых голов).