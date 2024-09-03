«Лучшее решение». Кащук прокомментировал переход в Карабах
Бывший вингер «Шахтера» хочет поскорее набрать форму
Бывший вингер донецкого «Шахтера» Алексей Кащук подтвердил и прокомментировал свой переход в состав азербайджанского «Карабаха»:
«Соглашение с «Карабахом» – это лучшее решение на данный момент, для того, чтобы вернуться в футбол. Хочу как можно скорее набрать свою оптимальную форму. Важными факторами моего выбора стала постоянная игровая практика и участие клуба в еврокубках».
Интересно, что по информации Transfermarkt контракт 24-летнего Алексея Кащука с «Карабахом» рассчитан на 2 сезона, но сам игрок сообщил, что подписал трехлетнее соглашение.
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