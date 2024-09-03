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03 сентября 2024, 15:10 |
551
7

«Лучшее решение». Кащук прокомментировал переход в Карабах

Бывший вингер «Шахтера» хочет поскорее набрать форму

03 сентября 2024, 15:10 |
551
7
«Лучшее решение». Кащук прокомментировал переход в Карабах
ФК Шахтер. Алексей Кащук

Бывший вингер донецкого «Шахтера» Алексей Кащук подтвердил и прокомментировал свой переход в состав азербайджанского «Карабаха»:

«Соглашение с «Карабахом» – это лучшее решение на данный момент, для того, чтобы вернуться в футбол. Хочу как можно скорее набрать свою оптимальную форму. Важными факторами моего выбора стала постоянная игровая практика и участие клуба в еврокубках».

Интересно, что по информации Transfermarkt контракт 24-летнего Алексея Кащука с «Карабахом» рассчитан на 2 сезона, но сам игрок сообщил, что подписал трехлетнее соглашение.

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Карабах Агдам Шахтер Донецк чемпионат Азербайджана по футболу Азербайджан Алексей Кащук
Дмитро Вербинський Источник: Legioners.ua
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Serhii P.
Брехло, місяць тому стверджував, що на відпочинок їздив в Азербайджан, коли його запитали, чому він знаходився на трибунах під час матчу "Карабаху".
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0
Panthera_onca__
Главное - выучить "Аллаху Акбар" а потом и мову.
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0
serhiy
Менеджмент кротів . До речі нормальний гравець.
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-1
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